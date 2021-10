L'équipe de Fausto Gresini aurait pu "tout arrêter" après son décès

Le team Gresini s'apprête à conclure une année particulièrement difficile, son fondateur et patron Fausto Gresini, frappé par le COVID-19, ayant perdu la vie quelques semaines avant le début de la saison. Ce drame a profondément bouleversé les membres de l'équipe italienne et même failli faire chavirer cette dernière, restée à flot grâce à l'implication de la famille de Fausto Gresini, sa veuve Nadia Padovani en tête.

"2021 a été jusqu'à présent une année très difficile pour nous", a confié Carlo Merlini, directeur commercial de l'équipe, dans une conférence de presse à Misano. "Cela a commencé en février avec la perte de Fausto, qui a créé un énorme vide, tant sur le plan émotionnel que professionnel. Ce vide qu'il a laissé était si grand que nous avons parfois pensé que nous n'y arriverions pas. Cela n'a duré que très peu de temps, car immédiatement après, la famille de Fausto, Nadia et tout le monde, a voulu se relever, s'impliquer et faire avancer son rêve, ses projets, son héritage."

"Avec quelques mois de recul, en y repensant, la seule autre option aurait été d'arrêter. Est-ce que cela aurait été mieux ? Je pense que tout le monde est maintenant heureux de voir que le team Gresini est toujours dans le paddock et poursuit ce projet. Il a été très important pour nous de recevoir l'aide et le soutien de tout le monde dans le paddock, et je voudrais remercier tout particulièrement Dorna et Carmelo [Ezpeleta, promoteur du championnat], qui ont toujours été proches de nous, qui nous ont soutenus et poussés à continuer, ainsi que les sponsors, qui ont continué à nous faire confiance."

Nadia Padovani et ses fils, Lorenzo et Luca Gresini

En quelques semaines, une nouvelle direction a été mise en place, impliquant Nadia Padovani et deux des enfants qu'elle a eus avec Fausto Gresini : Lorenzo Gresini s'est impliqué dans des questions administratives et Luca Gresini a pris un rôle dans la gestion sportive. Il n'est pour le moment pas prévu de modifier cet organigramme et de nommer un nouveau directeur d'équipe.

"Cela a été une vraie transition cette année pour trouver un nouvel équilibre dans l'équipe. La famille a pris le relais afin d'aller de l'avant avec les ressources humaines dont nous disposons. Nous ne savons pas. Peut-être qu'à un moment donné, si nous réalisons que nous avons besoin d'un leader, nous en parlerons, mais pour l'instant nous continuons de cette manière."

Aleix Espargaró est monté sur le podium de Silverstone, objectif qu'il s'était fixé dès le début de l'année pour rendre hommage à Fausto Gresini : "Les résultats en piste ont été bons. Je suis sûr que Fausto aurait adoré voir l'Aprilia monter sur le podium après sept ans de travail ensemble. Nous avons aussi renoué avec la victoire en Moto2. J'espère donc qu'il nous regarde de là-haut et qu'il applaudit ce que nous faisons aussi pour lui."

De gros changements pour Gresini en 2022

L'équipe Gresini va cependant profondément évoluer l'an prochain. Elle va se séparer d'Aprilia, qui aura sa propre structure, pour engager deux Ducati confiées à Enea Bastianini et Fabio Di Giannantonio, qui ont déjà roulé pour la formation italienne en Moto3, le second portant encore ses couleurs en Moto2 cette année. Ce projet, amorcé par Fausto Gresini il y a un an, va permettre à l'équipe de se lancer dans un nouveau défi.

"Je suis très enthousiaste", a précisé Merlini. "Après sept ans de partenariat avec Aprilia, que nous remercions pour ce qu'ils ont fait avec nous, un nouveau chapitre [s'ouvre] et c'est toujours un nouveau défi, toujours excitant. Nous sommes heureux d'avoir annoncé en juin notre partenariat avec Ducati et le retour d'Enea. Nous le connaissons depuis longtemps, il a roulé avec nous en Moto3. Et nous faisons passer à la catégorie reine Fabio Di Giannantonio. Donc tout semble positif, nous sommes très excités pour l'année à venir."

Enea Bastianini et Fabio Di Giannantonio

Gresini est aujourd'hui l'unique structure présente dans les trois catégories du Championnat du monde ainsi qu'en MotoE. Redevenant un team pleinement indépendant qui ne pourra plus s'appuyer sur le soutien technique et financier d'Aprilia, Gresini a décidé à regret de quitter le Moto3 au terme de la saison.

"Nous avons maintenant quatre équipes, une dans chaque catégorie, y compris le MotoE, et cette implication est énorme", a rappelé Merlini. "Avec Fausto, déjà, nous pensions donc que compte tenu du fait que le projet MotoGP revenait sous notre contrôle, alors qu'aujourd'hui nous le gérons avec Aprilia, continuer dans quatre catégories aurait été peut-être trop."

"Nous avons donc décidé d'abandonner le Moto3, ce qui est dommage car c'est une catégorie dans laquelle nous avons obtenu de bons résultats, notamment la victoire au championnat avec Jorge Martín en 2018. Mais nous voulions garder le Moto2, car c'est très stratégique, c'est la porte vers le MotoGP. Et le MotoE va continuer également, donc ce sera notre engagement pour l'année prochaine."

Avec Léna Buffa