Une équipe de NASCAR en passe de devenir team satellite Aprilia en MotoGP

Le MotoGP a annoncé ce lundi que Dorna Sports (société détentrice des droits commerciaux du championnat), l'IRTA (association des équipes) et la Fédération internationale de motocyclisme ne renouvelleraient pas leur accord avec RNF Racing afin qu'elle continue à figurer sur la grille l'année prochaine. Le communiqué annonçant la nouvelle fait état d'"infractions répétées et de violations à l'accord de participation affectant l'image publique du MotoGP".

Cette décision fait suite à des informations parues durant le week-end du Grand Prix de Valence selon lesquelles l'équipe − et plus particulièrement son actionnaire majoritaire CryptoDATA − serait en difficulté financière et qu'un rachat par une société américaine était possible. L'ancien team principal et fondateur de l'équipe, Razlan Razali, a affirmé lundi à Motorsport.com que CryptoDATA était seul responsable de cette exclusion et que certains fournisseurs n'étaient pas payés.

Lors de l'annonce faite lundi, il est précisé que le comité de sélection du MotoGP va analyser les demandes pour qu'une nouvelle équipe indépendante reprenne les places de RNF, avec le même usage de deux Aprilia, afin que la grille reste inchangée pour la saison 2024. D'après les informations de Motorsport.com, il s'agirait de Trackhouse Racing, une équipe américaine détenue par Justin Marks et Armando Christian Perez.

L'équipe de NASCAR Trackhouse Racing accélère son arrivée en MotoGP.

Trackhouse a fait ses débuts en NASCAR Cup Series lors du Daytona 500 de 2021 et a depuis remporté quatre victoires avec Ross Chastain, ainsi qu'une victoire historique à Chicago avec Shane Van Gisbergen cette année. La formation doit suivre le processus officiel d'inscription afin d'être autorisée à louer les deux places laissées vacantes par RNF, et ce en répondant à toutes les exigences de la Dorna pour être considérée comme une option viable. Le soutien d'un constructeur est également indispensable, et il s'agira en l'occurrence d'Aprilia.

D'après les informations de Motrosport.com, les investisseurs de Trackhouse veulent que l'équipe se développe hors de l'Amérique du Nord et sur la scène mondiale, et les propriétaires voient le MotoGP comme la meilleure plateforme pour cela. D'après une source proche d'Aprilia, une annonce officielle sera faite dans les prochains jours, mais le constructeur italien parait satisfait par le projet mis en place par Trackhouse. Le but est d'établir des liens plus étroits que RNF ne l'a fait avec Aprilia, notre source précisant que le partenariat au niveau technique devrait être similaire à celui qui lie Ducati avec l'équipe Pramac Racing.

Par ailleurs, Aprilia s'efforce de fournir la saison prochaine une spec 2024 de la RS-GP à l'un des deux pilotes de l'équipe − qui sont Miguel Oliveira et Raúl Fernández, directement sous contrat avec le constructeur. Cependant, étant donné les délais très courts pour réunir les ressources nécessaires à la fourniture d'une troisième moto d'usine, cela n'est pour le moment pas garanti. Et le fait qu'il n'y ait pas deux motos d'usine engagées la saison prochaine s'explique aussi par le fait que le projet monté par Trackhouse aurait dû rejoindre la grille MotoGP en 2025 et qu'il a été accéléré en raison des problèmes de RNF.

Les membres actuels de l'équipe RNF devraient rester en poste sous la bannière de Trackhouse, étant donné leurs connaissances de l'Aprilia, acquise tout au long de cette année, tandis que tous les aspects commerciaux seront gérés par la structure américaine. Pour le test d'intersaison qui aura lieu mardi à Valence, Raúl Fernández pilotera l'Aprilia avec l'encadrement des mécaniciens officiels d'Aprilia, tandis que le staff de RNF va prendre une pause hivernale avant de recevoir de nouveaux contrats via Trackhouse au début de l'année prochaine.

Motorsport.com a contacté Trackhouse afin d'obtenir un commentaire de sa part.