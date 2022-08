L'âge, un "facteur décisif" pour remplacer Pol Espargaró

Les chemins de Pol Espargaró et de Honda se sépareront à la fin de la saison après deux années d'un partenariat qui n'aura finalement pas porté ses fruits. L'Espagnol retournera dans les rangs de KTM au sein de l'équipe Tech3 qu'il connaît bien, tandis que l'officialisation de Joan Mir en lieu et place de son compatriote parait imminente.

Pourtant, en début de saison, une séparation n'était pas à l'ordre du jour entre le constructeur japonais et Espargaró, qui a décroché l'unique podium Honda de 2022, lors de la manche inaugurale au Qatar. Très rapidement ensuite, avec l'arrivée des difficultés, sa place a été menacée et la sérénité d'abord affichée s'est peu à peu envolée.

"Pol a toujours voulu renouveler avec Honda, mais cette année nous l'avons informé que nous allions prendre plus de temps pour décider", a expliqué Alberto Puig, le team manager de l'équipe Repsol, à DAZN pendant le week-end autrichien. Si les performances d'Espargaró sont restées en-deçà des attentes, elles ont été plus ou moins alignées à celles des autres pilotes Honda, excepté Marc Márquez.

Honda a alors pris la décision de remplacer le coéquipier du #93 pour apporter un regard neuf sur une RC213V capricieuse, mais également pour essayer de rajeunir ses rangs. "Honda, de par sa façon d'être, essaye vraiment de rechercher des pilotes qui sont un peu plus jeunes, car ils veulent développer la moto et essayer de trouver un pilote plus jeune qui peut rester un peu plus longtemps dans l'équipe, mais pas un pilote qui a la trentaine", a confié Puig.

Avec ses 31 ans, Espargaró n'a donc soudainement plus été le bienvenu au HRC, qui a rapidement regardé du côté de Joan Mir, de six ans son cadet et sans contrat pour 2023 après l'annonce du départ de Suzuki. Pourtant, le jeune Espagnol connaît lui aussi une saison difficile, et sera par ailleurs absent du Grand Prix de Saint-Marin à la suite de sa chute en Autriche.

"Je suis totalement d'accord en termes de vitesse pure. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de différence, honnêtement [entre Espargaró et Mir]", a reconnu le team manager. "Ils sont tous les deux très rapides et Pol est un pilote très courageux, mais je pense que, dans ce cas, la question de l'âge a été un facteur assez décisif dans cette décision."

Du côté du team satellite, LCR, la ligne directive semble être la même puisque Takaaki Nakagami est menacé par son jeune compatriote Ai Ogura, sans toutefois que ce remplacement puisse être considéré comme acté. Seule la signature d'Álex Rins en remplacement d'Álex Márquez ne s'inscrit pas dans cette logique (les deux pilotes n'ont que quatre mois d'écart) dans le but de conserver malgré tout de l'expérience au sein de la structure.