Espargaró et Bastianini mal placés avant leur duel

Les regards sont braqués sur Pecco Bagnaia et Fabio Quartararo mais le titre mondial ne sera pas l'unique enjeu du Grand Prix de Valence. Aleix Espargaró et Enea Bastianini sont les principaux candidats à la troisième place du championnat, avec un Jack Miller en embuscade mais nettement mieux placé que ses deux rivaux sur la grille de départ. Avec 23 points de retard sur Espargaró et 22 sur Bastianini, l'Australien aura cependant besoin de plus que sa première ligne puisque comme Quartararo, il doit s'imposer en espérant des contre-performances de ses concurrents pour atteindre son objectif.

C'est donc plutôt vers un duel que l'on se dirige ce dimanche, entre des pilotes contraints à un départ en milieu de grille, et avec une équation simple puisqu'avec un seul point d'écart, le mieux placé devrait obtenir gain de cause. En manque de grip à l'arrière depuis le début du week-end, Espargaró n'a signé que le dixième temps et s'élancera une ligne devant Bastianini, mais le pilote Aprilia estime que ce résultat ne reflète pas son vrai potentiel, après avoir surtout axé sa préparation sur son duel avec Bastianini.

"Je suis déçu de mon tour rapide en pneus tendre", a reconnu Espargaró. "La moto était meilleure qu'hier, on a pas mal progressé. On s'est vraiment concentrés sur le patinage. Pour moi, ce qui était important était d'être performant dans les huit derniers tours, parce que je sais à quel point Enea est bon dans les derniers tours. On a fait un bon travail, la moto glisse moins et je suis en mesure de maintenir un très bon rythme avec le pneu medium sans patiner, mais je n'ai pas été très bon en pneu tendre. C'était ma faute. Il m'a manqué un ou deux dixièmes pour être en deuxième ligne, ce qui était l'objectif. Je n'ai pas été suffisamment rapide."

Après cette déception, Aleix Espargaró ne va pas tant convoiter les premières places mais surtout essayer de rester devant Enea Bastianini : "J'aimerais gagner, mais ça sera difficile, donc je pense que la troisième place du championnat est suffisamment importante pour se concentrer dessus."

"Dans la première partie de la course, je pense qu'il faut que je sois détendu, que je pilote aussi bien que possible", a-t-il ajouté. "Et s'il est devant moi, ça sera facile, il faudra que je le double. S'il est derrière, ils me donneront quelques informations [sur le panneau] mais ça sera dur. C'est l'un des meilleurs pilotes de la grille, il est vraiment en forme donc ça ne sera pas facile. Mais c'est difficile face à tout le monde dans ce paddock."

Un calvaire pour Bastianini

Enea Bastianini

Enea Bastianini a de son côté vécu une journée "très difficile, une des plus difficiles de [sa] vie" selon ses propres termes. En difficulté en EL3, il a été contraint de passer par une Q1 dont il n'a pas pu s'extirper, finissant à terre après avoir été à la lutte avec Maverick Viñales et Álex Rins. Le pilote Gresini espérait bien mieux.

"Ma vitesse était OK, mais je n'ai pas eu beaucoup de chance dès le départ. Ce matin, dès le début, j'ai eu des problèmes avec l'arrière de la moto, mais on n'a pas compris quoi. On a tout changé sur la moto et j'ai perdu du temps avant de pouvoir repartir. Puis quand j'ai repris la piste, je suis tombé parce que mon pneu était froid. Ensuite il m'a été impossible d'accéder directement à la Q2. J'étais confiant pour aujourd'hui parce que mes sensations étaient bonnes, mais bon ensuite je suis encore tombé dans mon deuxième tour avec le pneu neuf. La 13e place, ça n'est pas trop mal mais mon objectif était différent."

Contraint de finir devant Espargaró, Bastianini veut faire sa course "sans penser à trop de choses" : "Demain, pour moi il est important d'attaquer dès le départ. Il faut que je change quelque chose dans mon esprit parce que normalement j'attaque à la fin. Pour demain, si je veux essayer de faire quelque chose de plus, il va falloir que j'attaque dès le début alors on verra."

Avec Léna Buffa