Espargaró voit d'un bon œil le retour en force de Bagnaia

Depuis plusieurs semaines, Fabio Quartararo, Aleix Espargaró et Pecco Bagnaia sont régulièrement présentés comme les principaux candidats au titre mais il a fallu attendre le GP de Grande-Bretagne, 12e manche de la saison, pour voir ces trois hommes figurer à l'avant du championnat. Leader depuis son succès à Portimão au mois d'avril, Quartararo a désormais 22 points d'avance sur Espargaró et 49 sur Bagnaia, qui s'est relancé en enchaînant deux victoires consécutives.

Et contrairement à ce que l'on pourrait supposer, Espargaró se réjouit de voir un pilote supplémentaire dans la danse. "Je crois que si je veux récupérer des points sur Fabio, c'est bien qu'il y ait plus de gens qui se battent au sommet", confiait-il après les premiers essais à Silverstone.

La victoire de Bagnaia à Silverstone lui a permis de reprendre 17 points à Quartararo et 18 à Espargaró, diminué par une fracture du talon décelée au lendemain de la course. Malgré ce week-end loin d'être satisfaisant, le pilote Aprilia se félicite donc du retour de Bagnaia dans la danse, estimant que cela peut l'aider à revenir sur Quartararo.

"En ce qui concerne le championnat, j'ai eu plutôt de la chance, j'ai perdu peu. Et puis, à mon avis, et même si certains pensent l'inverse, pour moi c'est très positif que Pecco soit proche parce qu'il ne cherche pas la deuxième place mais le titre et ça veut dire qu'il met la pression sur le leader. C'est à mon avantage."

Pecco Bagnaia, Aleix Espargaró et Fabio Quartararo

Aleix Espargaró ne va pas jusqu'à devenir un supporter de Pecco Bagnaia, restant conscient que l'Italien est lui-même un candidat à surveiller de près et que l'armada Ducati pourrait compliquer la tâche de ses concurrents : "Je pense qu'ils ont vraiment fait un grand pas en ce qui concerne le championnat. Cela ne va pas être facile pour eux parce qu'ils ont deux courses de retard, mais ils ont beaucoup de motos et ils peuvent faire un gros travail d'équipe."

"Et maintenant nous allons sur deux pistes qui sont bonnes pour Pecco, à savoir l'Autriche et Misano, donc tout est ouvert. Je pense que les huit dernières courses seront très, très serrées en ce qui concerne le championnat."

"Je pense que course après course, si les Ducati commencent à s'améliorer et que j'arrive à maintenir mon niveau élevé, et que Maverick [Viñales] est capable de mettre la moto au top lui aussi, cela met plus de pression sur le leader", a-t-il ajouté. "Donc, c'est bon pour moi."

Ducati part favori sur le Red Bull Ring

Aleix Espargaró et Pecco Bagnaia

Comme le souligne Aleix Espargaró, le prochain rendez-vous semble taillé pour la Ducati de Bagnaia mais le Catalan veut également croire en ses chances. Et s'il ne peut pas jouer la gagne, il se dit prêt à faire le dos rond pour sauver le meilleur résultat possible.

"Je pense que cette année l'Aprilia fonctionne assez bien partout, on place une moto sur le podium pratiquement à chaque course, ce qui est bien. Il est certain que l'Autriche est un très bon circuit pour Ducati, c'est assez facile pour eux, ils ont la moto la plus puissante et il sera difficile de les battre là-bas."

"Mais ce championnat est très, très ouvert, vous ne savez jamais quand vous pouvez gagner, quand vous pouvez être dans le coup. Et ça ne se joue pas sur une seule course. Il faut être fort mentalement, il faut être stable, ne pas avoir de hauts et de bas. Il ne s'agit pas de faire une course parfaite, puis que l'autre soit un désastre. Il faut être stable partout, donc j'espère pouvoir me battre à nouveau pour le podium en Autriche."

Avec Léna Buffa