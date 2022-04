Espargaró déçu des premières discussions avec Aprilia pour 2023

La valse des contrats des pilotes MotoGP n'a pas encore officiellement débuté mais, officieusement, nombreux sont ceux qui commencent à regarder leurs différentes options. La quasi totalité du plateau voit en effet son contrat arriver à échéance en fin de saison, ce qui crée certaines opportunités.

Du côté d'Aleix Espargaró, celles-ci ne devraient en théorie pas avoir trop d'influence puisque le vainqueur du Grand Prix d'Argentine a pour principal objectif de renouveler son bail avec Aprilia, équipe dans laquelle il évolue depuis 2017. À 32 ans, l'Espagnol sait que sa carrière est derrière lui et aimerait la terminer sereinement avec la moto qu'il a entièrement développée, jusqu'à la rendre gagnante.

Au vu des récents résultats, la situation semble entendue, et la marque italienne a déjà fait savoir son intérêt envers le pilote leader de son projet, toutefois les premières discussions ne semblent pas avoir été convaincantes.

"Sincèrement, mon cœur souhaite rester deux ans de plus chez Aprilia. Je me sens super fort, super rapide, je veux rester. Je n'ai pas encore eu d'offre. Les premières discussions qu'ils ont eues avec mon manager ont été vraiment décevantes, ce qui me rend très triste car nous sommes très loin", a déclaré Espargaró en marge du Grand Prix des Amériques. "Mais il y a encore le temps et j'espère qu'ils vont accorder de l'importance au travail [que j'ai fait] ici durant ces années."

Sans autre proposition pour le moment, le #41 ne s'inquiète pas vraiment et estime que d'autres équipes devraient se montrer intéressées si jamais il ne parvenait pas à trouver un accord avec Aprilia : "Je souhaite rester, mais bien évidemment j'ai prouvé que j'étais rapide et que j'avais l'expérience pour développer une moto donc le paddock va réagir et d'autres offres vont arriver."

Néanmoins, l'Espagnol ne se voit pas partir ailleurs et martèle son souhait de rester avec la structure de Noale. "Ce n'est pas simple et c'est encore tôt", a-t-il ajouté auprès du site officiel du MotoGP. "Espérons que, si je suis en mesure d'être rapide, de gagner et de faire des podiums lorsque nous arriverons aux courses européennes, ça sera plus simple. Je vais donc faire de mon mieux."

Espargaró n'est pas le seul à souhaiter voir son contrat renouvelé, puisque Jack Miller a lui aussi reconnu vouloir rester avec son équipe actuelle, bien qu'il n'ait pour l'heure aucune nouvelle de Ducati concernant son contrat. Une situation qui va dans le sens de ce que pense Pol Espargaró, pour qui un changement de moto signifie une importante prise de risques que peu de pilotes devraient effectuer en 2023. L'un des seuls à pouvoir en faire partie est Fabio Quartararo, qui n'a en effet pas caché discuter avec d'autres équipes pour les années à venir.

