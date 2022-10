Espargaró a failli être piégé par l'aide de Viñales

Aleix Espargaró a été aidé par son coéquipier, Maverick Viñales, pour tenter d'aller chercher le meilleur chrono possible pendant les qualifications du Grand Prix d'Australie, ce samedi à Phillip Island... et cela a bien failli se retourner contre lui ! Le pilote au numéro 41 a en effet terminé son meilleur tour avec un gros guidonnage, après avoir risqué de tamponner celui qui lui servait de lièvre et avoir dû couper son effort pour l'éviter.

"Je me trouvais derrière Mack [Maverick Viñales] − il m'a aidé, et franchement je dois le remercier −, mais dans le dernier virage j'étais trop proche et j'ai un peu trop coupé l'accélération. C'était une erreur car la moto s'est mise à bouger comme une dingue et j'ai sûrement perdu un ou deux dixièmes", relate Espargaró auprès du site officiel du MotoGP.

Assurant être très reconnaissant envers son coéquipier, celui qui occupe actuellement la troisième place du championnat admet une erreur personnelle dans l'évaluation de la distance à laisser entre eux pour ce tour réalisé à fond, le premier avec le pneu tendre prévu pour le time attack. "Je lui ai laissé une seconde, or il n'était pas très rapide, il a eu des problèmes en qualifs et je l'ai rattrapé trop tôt dans le dernier virage. J'ai coupé les gaz, sinon on se serait rentré dedans, et quand j'ai fait ça la moto a beaucoup glissé."

"J'ai perdu l'opportunité de faire la pole", retient Espargaró, qui estime qu'il aurait pu battre le chrono record de Martín d'un dixième. Il faisait jeu égal avec le pilote Pramac après les trois premiers secteurs (à cinq millièmes près), mais lui a rendu 0"185 dans le dernier. "Je pense que j'aurais pu me battre pour la pole. Mais c'est comme ça, et puis j'ai aussi bénéficié de son aspiration [de Viñales] pour la première partie du tour, alors je suis content", concède-t-il. "Quand on joue, on joue ! Parfois ça se termine bien et d'autres fois pas tellement, mais la quatrième place c'est bien."

Espargaró a en effet hérité d'une belle quatrième place sur la grille de départ, ne manquant la première ligne que pour quatre millièmes, ce qui en fait sa meilleure performance en qualifications depuis sa pole à Barcelone. Viñales, quant à lui, a pris avec le sourire ce coup de pouce donné à son coéquipier, expliquant que cela avait été préparé.

"Sur cette piste on peut profiter des aspirations, ça permet de gagner un dixième et demi dans le secteur 4. Et vu comme c'est actuellement, un dixième et demi fait gagner six places", fait remarquer le #12. "C'est bien qu'Aleix soit quatrième, c'est très bien pour Aprilia et pour la bataille pour le titre", ajoute-t-il, lui-même dernier de cette Q2 et donc 12e sur la grille. "Honnêtement, je n'ai pas sacrifié [mon résultat]. J'ai évidemment aidé Aleix avec l'aspiration mais je n'ai rien sacrifié. J'ai attaqué au maximum, j'ai fait le même chrono qu'en EL4."

Deux candidats à la victoire ?

Toujours convaincu qu'il a le potentiel pour gagner d'un moment à l'autre, Maverick Viñales admet avoir été "frustré" par sa contre-performance en qualifications, pointant "des choses inexplicables" avec l'utilisation du pneu tendre. "J'ai eu plus de grip avec le dur qu'avec le tendre. C'est assez bizarre, mais ça arrive parfois donc on doit le comprendre sans devenir fous et changer la moto, car avec les pneus de course ça fonctionne bien. Évidemment, c'est frustrant car ça change un peu la mentalité pour la course de partir 12e plutôt que sixième, mais on doit aller de l'avant et continuer à pousser."

Aleix Espargaró

Pousser, Viñales compte bien le faire, lui qui écarquille les yeux devant les chronos qu'il a pu réaliser sur le rythme de course, alors qu'il y a trois ans il partait de la pole ici-même et s'était battu pour la victoire jusque dans le dernier tour. "Je n'ai jamais roulé sur cette piste avec un rythme en 1'28, c'est incroyable ! J'ai vraiment eu un très bon feeling avec la moto et je me sens prêt, bien préparé pour la course. On a fait du bon travail aujourd'hui. On a un peu amélioré la moto, surtout la stabilité, et ça m'apporte plus de confiance pour attaquer."

Tout aussi serein, Espargaró compte bien lui aussi frapper fort en course, s'estimant contraint à la prise de risques face à ses deux principaux adversaires au championnat, voire obligé de gagner. "Je vais essayer. Ce qui est bien c'est que ça n'est pas comme si je n'avais plus de chances au championnat ; j'ai mes chances, c'est certain, mais je n'ai rien à perdre. J'ai 20 points à rattraper. Eux, ils ont 20 points d'avance sur le troisième, c'est-à-dire moi, alors ils peuvent se permettre de gérer un peu plus, tandis que moi je dois attaquer à 100%, prendre des risques. J'ai le sentiment de pouvoir prendre des risques, pas comme en Thaïlande ou au Japon ; ici, je me sens fort alors on va essayer."

"La quatrième place, ça n'est certes pas la pole position mais je suis content d'être de retour au top, d'avoir un bon rythme, d'être fort", poursuit-il, néanmoins tout aussi perdu que ses adversaires dans l'estimation de la tenue des gommes en course. "On a un rythme élevé, on est entre six et huit pilotes avec un rythme très similaire, mais il faut vraiment qu'on analyse attentivement les pneus à utiliser. Je pense que c'est la première fois cette saison que je ne sais toujours pas quoi mettre, ni à l'avant ni à l'arrière, parce que je pourrais tout aussi bien utiliser le soft, le medium ou le hard pour l'un comme pour l'autre."

S'il compte mener encore quelques analyses pour mieux cerner le choix à faire, Espargaró dévoile aussi une part de sa stratégie… "Le truc, c'est que ça n'est pas une question de vitesse, je suis rapide avec les deux pneus, alors ça va dépendre des conditions météo, et aussi de ce que Fabio et Pecco vont choisir. Par le passé, par exemple au Mans ou au Mugello, j'ai eu des doutes et j'ai décidé de suivre le choix de Fabio et Pecco, mais ici je vais essayer de suivre une voie différente." Voilà qui promet encore un peu plus de piquant pour cette course !

Avec Charlotte Guerdoux