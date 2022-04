Pol Espargaró "énervé" par un changement "injuste" de pneu

Après un premier Grand Prix qui l'avait fait rêver de victoire, Pol Espargaró a reçu une douche froide à Mandalika, comme les autres pilotes Honda. Le constructeur japonais est en effet celui qui souffre le plus du changement de pneumatiques effectué par Michelin pour pallier les hautes températures annoncées.

Une carcasse plus dure, déjà utilisée par le passé, a semblé être la meilleure solution. Mais la gomme arrière "ne fonctionne pas suffisamment" selon l’Espagnol, et requiert donc de forcer sur l'avant, ce qui fait surchauffer le pneu. "Nous avons un énorme problème avec le pneu avant et nous ne savons pas quoi faire", a-t-il déploré.

"Je suis super déçu de cette journée", a-t-il ajouté au micro du site officiel du MotoGP. "Nous sommes arrivés ici avec un super bon rythme après le test que nous avons fait ici durant la pré-saison, mais nous nous sommes retrouvés avec une moto moderne sur de vieux pneus. C'est dommage, je me sens vraiment mal pour Honda. Ils ont énormément travaillé cet hiver pour être rapides. Nous étions rapides, nous étions les plus rapides ici, nous étions les plus rapides au Qatar, nous avions des performances incroyables en Malaisie mais ici, nous sommes confrontés à un problème que nous n’attendions pas."

"Je ne suis pas un technicien Michelin qui doit dire ce qu'il faut faire, mais si on veut toujours être meilleurs on ne peut pas amener un pneu qui a quatre ans. C'est quelque chose qui ne va pas avec la situation actuelle. Nous avons des problèmes, nous avons travaillé pour progresser en faisant une moto complètement nouvelle, pas en utilisant une moto vieille de quatre ans. Je pense que le problème doit être résolu de façon différente."

Je me sens vraiment mal pour Honda. Ils ont énormément travaillé cet hiver pour être rapides. Pol Espargaró

Plusieurs pilotes du plateau rencontrent des difficultés avec le pneu arrière, notamment Joan Mir qui a reconnu ne pas savoir s'il pourrait mener à bien la course. Le discours est le même du côté d'Espargaró, qui a affiché son scepticisme : "Michelin a essayé d'améliorer la situation mais pour nous c'est pire que lors du test parce que, je ne dis pas que tout était parfait, mais nous pouvions faire une distance de course et là nous ne savons pas si nous pourrons la finir."

Qualifié en 16e position, l'Espagnol va devoir affronter une course où un bon placement sur la grille semble primordial pour ne pas trop souffrir. "Nous rencontrons déjà des problèmes avec l'avant et, demain, en partant loin, nous serons derrière plusieurs pilotes et il fera très chaud pour l'avant. Nos problèmes vont empirer et c'est pour ça que nous sommes inquiets, c'est une situation critique", a-t-il commenté.

Face au début de week-end assez cauchemardesque de Honda, Yamaha et Ducati connaissent une situation inverse avec des pilotes aux avant-postes et une chance importante de victoire. Une situation qui s'est inversée par rapport à la pré-saison et qui interroge un Pol Espargaró passablement énervé lors de son debriefing.

"Nous avons vu Ducati rencontrer de grosses difficultés ici durant le test, ils étaient super lents, surtout au niveau de leur rythme, et maintenant ils volent", a-t-il constaté. "Ça nous énerve vraiment parce que nous étions rapides et nous trouvons que, d'une certaine manière, c'est injuste. Nous avons tellement travaillé durant la pré-saison avec la nouvelle moto, Honda a fait un travail incroyable. Nous ne méritons pas ces résultats.'

Un pneu pas forcément à l’avantage de Ducati

Francesco Bagnaia

Du côté de chez Ducati, on reste plus modéré concernant un possible avantage en course. Pecco Bagnaia a souffert vendredi, tandis que les Honda officielles étaient aux avant-postes avant de rencontrer des soucis en fin de EL2. S'il est parvenu à se sauver de la Q1 et à s'emparer de la sixième position, l'Italien n'a pas affiché une quelconque confiance.

"Je ne sais pas pourquoi Pol a dit ça", a-t-il réagi. "C’est sûr que c’est un pneu différent qui offre moins d’adhérence que celui du test, mais nous réussissons à être rapides. Je pense que c’est aussi lié au fait que, durant le test, nous avons essayé énormément de choses, alors que ce week-end je me suis concentré sur mon feeling avec la moto et les pneus pour trouver le bon."

"Je ne sais pas si ce pneu est un avantage parce que nous étions plus rapides avec l’autre. Et puis Pol a été le plus rapide lors des EL1 cette semaine, donc c’est difficile de dire si ça peut être un avantage pour certains ou un désavantage pour d’autres."

Ce qui est certain, c’est que Bagnaia sera avantagé par sa position aux avant-postes au moment du départ, et devrait moins souffrir de la chaleur des motos et des impacts de cailloux à haute vitesse. La situation de Pol Espargaró sera tout autre et il devra, comme son coéquipier Marc Márquez, prendre des risques pour espérer trouver des ouvertures de dépassements sur une piste où ces derniers sont limités.

Avec Vincent Lalanne-Sicaud