Espargaró : "Une grosse erreur" de Ducati de laisser filer Dovizioso

Pol Espargaró s'est étonné, comme beaucoup, de l'annonce du départ prochain d'Andrea Dovizioso de Ducati, le pilote italien ayant fait savoir au début du Grand Prix d'Autriche qu'il ne prolongerait pas son contrat pour une neuvième saison.

Dovizioso et Ducati, c'est à ce jour 132 engagements en Grand Prix et 14 victoires, dont au moins une acquise lors de chacune des cinq dernières saisons. Monté 40 fois sur le podium avec son team, l'Italien ne s'est pas montré au fil des dernières années comme un redoutable chasseur de pole positons en qualifications, n'obtenant la première position de la grille qu'en six occasions pour Ducati. En revanche, c'est bien installé dans le fauteuil de dauphin de Marc Márquez que l'on a trouvé le natif de Forlimpopoli au championnat ces trois dernières années.

En cette agitée saison 2020, celui qui sait que son parcours avec Ducati se termine donc au terme de cette saison pourrait bien être enfin couronné, alors qu'il chasse Fabio Quartararo au général, n'évoluant que trois points derrière le Français après cinq manches et avec encore neuf épreuves à disputer. Une chose est sûre, une grande partie de ses pairs, à commencer par Marc Márquez, voit en lui un vrai candidat au titre jusqu'en fin d'année.

Pour Pol Espargaró, Ducati fait erreur en laissant filer Dovizioso après que les deux parties sont parvenues à une impasse dans leurs négociations de renouvellement. L'an prochain, c'est Jack Miller qui disposera du guidon factory, tandis que le second guidon demeure à attribuer : Danilo Petrucci est de son côté en partance vers l'équipe Tech3, où il disposera d'une KTM.

"Du point de vue de Ducati, à mon avis c'est une grosse erreur, car perdre un pilote dont on sait qu'il est là à la fin de l'année [au championnat], ça n'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais ce ne sont pas nos affaires", estime pour le site officiel du MotoGP celui qui avait un temps été envisagé dans l'équipe de Borgo Panigale avant de décider de rejoindre Repsol Honda et d'être associé à l'ogre Márquez.

Néanmoins, le fait de débuter sa propre relation avec un top team en voyant une menace comme celle de l'association Dovi/Ducati écartée d'emblée ne peut être qu'un plus pour celui qui vise les podiums avec régularité en 2021. "Franchement, pour moi c'est mieux en vue de l'année prochaine !", s'amuse-t-il. "Dovi est un très bon pilote, mais aussi très régulier dans ses résultats, alors à la fin de l'année il est tout le temps là et c'est super douloureux. C'est un gars qui se bat pour le titre, il est tout le temps super dur à battre."

Le paddock est désormais suspendu à des nouvelles sur la destination possible de Dovizioso à l'avenir.

Avec Léna Buffa