Espargaró irrité par ses malentendus en piste avec Zarco

Se présentant dans de belles dispositions ce week-end et disposant d'une grande confiance dans la capacité de KTM à se trouver dans le bon rythme de course pour aller jouer un grand résultat ce dimanche, Pol Espargaró était remonté contre Johann Zarco à l'issue de la journée d'essais libres de vendredi.

L'Espagnol s'est retrouvé à deux reprises dans l'environnement de son ex-équipier français : tout d'abord en EL1, au cours desquels l'un de ses tours rapides a été compromis par le pilote Ducati de l'aveu-même de celui-ci, puis lors des EL2, dans une incompréhension au cours de laquelle Zarco se défend cette-fois d'avoir interféré de quelque manière que ce soit et rejette l'idée selon laquelle la rencontre en piste entre les deux hommes – qui s'est soldée par une chute à basse vitesse d'Espargaró dans les graviers – fut quoi que ce soit d'autre qu'anecdotique.

"Je me suis fait deux chaleurs avec Zarco aujourd'hui", résumait, irrité, le pilote KTM au terme de la journée de vendredi. "Ce matin, il était clairement au milieu [de la piste] alors que j'arrivais vite ; je me suis trouvé face à lui, il a regardé derrière lui et ne s'en est pas vraiment soucié. J'étais dans mon premier tour rapide. Il a vraiment regardé derrière, il aurait pu me laisser passer mais il ne l'a pas fait. Il voulait que je reste derrière, alors il a détruit mon tour exprès. Je n'ai aucune idée, honnêtement [de pourquoi, ndlr]. Il était derrière Quartararo, je ne savais pas s'il voulait pousser derrière Quartararo et ne pas me laisser partir, ou juste... Je n'en ai aucune idée. C'est comme ça. Il faut lui demander pourquoi il était au milieu, parce que sur ce tour, il a fait 1'40 et moi j'attaquais. Il n'était pas rapide. Il a regardé derrière, m'a vu arriver vite et n'a pas bougé de la ligne. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça."

Dans l'après-midi, Espargaró estime que Zarco se trouvait "hors trajectoire" et qu'il a mal évalué la situation. "C'était ma faute : j'étais large et n'avais clairement pas assez de place pour arrêter la moto sur la piste. C'est la raison pour laquelle je suis sorti, mais je dirais qu'il était hors de la trajectoire. C'est sûr qu'il aurait pu être à un autre endroit. Il aurait pu être à l'intérieur dans la petite ligne droite et alors j'aurais été sûr de ne pas avoir à l'élargir, mais au final c'était ma faute, j'avais élargi et il était là. Ce matin, c'est sûr qu'il m'a ennuyé dans ce tour rapide, mais cet après-midi, non, c'était juste ma faute en fait."

L'interprétation des événements par Zarco est la même que celle de l'Espagnol. Le Français fait amende honorable pour la gêne occasionnée en EL1, tout en se défendant du fait d'avoir provoqué le ralentissement d'Espargaró de manière volontaire. "Il m'a dépassé dans la matinée quand il suivait Dovi et que je quittais mon tour et a peut-être perdu un peu de temps à ce moment-là, mais dans l'après-midi, j'étais rangé et je n'ai pas pu le déranger", juge-t-il.

Sans s'attarder sur les EL1, Zarco estime au sujet de l'incident des EL2 que l'interprétation de sa trajectoire a pu être mal estimée par son poursuivant, comme le reconnaît lui-même ce dernier.

"Je l'ai vu à la télé car je ne savais pas qu'il m'avait presque touché", décrit le Français. "J'étais vraiment à l'extérieur du virage et je ne me souviens plus qui était devant moi et ce pilote ralentissait aussi. Je cherchais une bonne performance et quand cette personne est allée sur la gauche, j'ai suivi pour attendre. C'est étrange que Pol ait été surpris car il sait plus ou moins quand quelqu'un pousse ou non. Je ne sais pas ce qui s'est produit. Il a peut-être freiné en étant prêt à prendre le virage mais au moment où il a voulu y aller, j'étais là à l'extérieur et il a dû changer de ligne et est tombé. J'étais totalement out et ne dérangeais pas. Peut-être qu'il attaquait, a glissé et quand il a récupéré la moto et est allé droit, alors, oui, j'étais là. Si par contre il poussait pour prendre le virage, il aurait dû y aller car j'étais totalement rangé."