Espargaró n'a jamais considéré Aprilia au niveau de Ducati

À deux courses de la fin de la saison, Aleix Espargaró est encore en lice pour le titre. Même si ses chances se sont considérablement réduites depuis le lancement de la tournée outre-mer, il n'est qu'à 27 points de Pecco Bagnaia et peut encore y croire, bien que la tendance des derniers Grands Prix ne joue pas en sa faveur.

L'Espagnol s'est dit très fier de la campagne qu'il a menée et des progrès effectués par Aprilia, et aura tout donné jusqu'au bout pour tenter de décrocher le Graal. Il faut dire que le constructeur de Noale a totalement créé la surprise cette année, en passant de l'enfer au paradis. Toujours loin au classement, malgré quelques coups d'éclats d'Espargaró, la marque italienne était systématiquement reléguée au dernier rang des différents championnats équipes et constructeurs.

Le travail a cependant fini par payer et le #41 a mené Aprilia au sommet. Dès la manche inaugurale au Qatar, sa quatrième place laissait présager de bonnes choses mais la pole position puis la première victoire décrochées deux courses plus tard, en Argentine, ont enfoncé le clou, le duo se retrouvant même en tête du Championnat du monde. Un rêve éveillé pour eux !

En dépit d'un GP plus compliqué aux États-Unis, Espargaró a ensuite enchaîné quatre podiums consécutifs lors de l'arrivée du MotoGP en Europe, de Portimão au Mugello, en plus d'avoir compté trois qualifications en première ligne puis une pole position à Barcelone. Alors second au classement général, il était déjà annoncé comme titré en fin de saison par certains, ce qui aurait rendu l'histoire encore plus belle, lui qui connaît le succès sur le tard, à 32 ans, et après 12 saisons passées en catégorie reine.

Aleix Espargaró derrière Pecco Bagnaia et Jack Miller au début du GP d'Australie.

Dès lors, si l'Espagnol n'est plus remonté sur le podium, il a affiché une grande régularité en enchaînant un top 5 (qui aurait dû néanmoins être un podium sans son erreur dans l'avant-dernier tour) ainsi que deux quatrièmes places, une neuvième position et deux arrivées au sixième rang. De retour sur le podium en Aragón, il a connu alors des difficultés sur son Aprilia lors des Grands Prix outre-mer, en plus d'être victime d'une erreur de son équipe au Japon.

Semblant ainsi marquer le pas depuis plusieurs courses, Espargaró a tenu à remettre les points sur les i auprès de ceux qui le voyaient comme le grand favori en milieu de saison. "C'est amusant car il n'y a pas si longtemps que ça, trois ou quatre mois, tout le monde disait que l'Aprilia était la nouvelle Ferrari et je savais la moto que j'avais. Je sais que c'est une bonne moto et qu'on l'a beaucoup améliorée mais elle n'est pas du tout au niveau de la meilleure moto du plateau !" a-t-il expliqué au terme du GP d'Australie, qui l'a vu terminer neuvième et très frustré.

À ses yeux, la RS-GP ne peut donc en aucun cas rivaliser avec la Desmosedici pour le moment, et sa place au championnat est en partie due aux problèmes rencontrés par le constructeur italien en début d'année, entre une GP22 compliquée à dompter et un changement de moteur effectué à la dernière minute dans son team officiel, en plus des nombreuses erreurs de Pecco Bagnaia en course. Sans cela, il a conscience qu'il serait bien plus loin.

"Ça n'a jamais été comme ça mais [Ducati] a commis beaucoup d'erreurs en début d'année et le paye maintenant. Aujourd'hui le résultat de Ducati... Je ne vais pas dire le mot mais c'est ridicule. Tous les pilotes qui sont dessus sont dans le top 6 [top 8 en réalité, excepté Miller qui a chuté et Di Giannantonio, ndlr]. C'est frustrant."

Peu importe la conclusion de cette saison, Espargaró et Aprilia l'auront marquée par leurs progrès, et savent qu'il leur faudra progresser en 2023, une année qui s'annonce particulièrement décisive pour la marque avec la perte de ses concessions et l'arrivée du team satellite RNF dans son giron.