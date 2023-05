Espargaró persuadé que KTM bat Aprilia avec une moins bonne moto

Qualifié en pole position à Jerez, Aleix Espargaró n'a pas été en mesure de se battre pour la victoire, ni même de monter sur le podium, ce qu'il explique par les difficultés de son Aprilia dans plusieurs phases critiques alors même qu'il la jugeait supérieure en performance pure.

D'abord, il y a le départ. Compte tenu des accidents qui ont émaillé le début des deux courses, quatre départs ont été pris, et à chaque fois, Espargaró y a perdu le bénéfice de sa pole. "C'est un très gros problème", a-t-il admis. "Je ne peux pas faire de meilleurs essais, la pole position est le meilleur résultat que je puisse obtenir. Mais même comme ça, j'ai pris quatre départs depuis la première position et à chaque fois j'ai perdu quatre places."

LIRE AUSSI - Espargaró sent l'Aprilia inférieure aux KTM au départ des courses

"J'ai essayé de partir avec les deux pieds au sol, avec un seul ; aujourd'hui on a augmenté la puissance du second rapport et ça a été encore pire qu'hier parce que la moto s'est soulevée", a-t-il décrit dimanche. "Franchement, il faut qu'on améliore notre système. C'est dommage parce que je suis sûr qu'aujourd'hui, si je n'avais pas perdu ces positions et que j'avais entamé le premier tour premier ou deuxième, j'aurais pu me battre pour la victoire ou la deuxième place. Mais une fois qu'ils m'ont passé, c'était fini."

"Ils", ce sont en particulier les pilotes officiels KTM. Au sprint comme à la course longue, les RC16 ont bondi de la grille à la perfection et se sont placées devant pour dicter le rythme. Espargaró, lui, se retrouvait devancé et devait alors composer avec l'autre grande difficulté, celle de ne plus retrouver la même performance lorsqu'il est dans le sillage d'une autre machine.

"Je suis très déçu", a-t-il admis. "Je pourrais facilement dire que la moto n'a pas marché, qu'elle n'est pas bonne, mais ça n'est pas vrai. J'ai le sentiment que j'avais une des meilleures motos en piste. Je l'adore, franchement, elle est fantastique. Je peux être super rapide et je l'ai d'ailleurs été vendredi, mais une fois que je suis au milieu d'un groupe, et c'est ce qui compte au final le dimanche, je ne peux pas prendre mes trajectoires et faire la course que je veux. Je perds l'avant chaque fois que je me rapproche, la moto ne tourne pas, le pneu avant est un désastre. Il faut qu'on comprenne si c'est dû à l'aéro, ou bien à l'aéro ajoutée à la température du pneu avant."

Les KTM ont pris la tête au départ des deux courses

Également passé par Pecco Bagnaia et Jorge Martín dès les premiers tours des deux courses, Aleix Espargaró a fini par tomber pendant le sprint. Dimanche, Johann Zarco avait pris l'avantage sur lui à la mi-course avant de chuter, et l'Espagnol a donc validé la cinquième place. "Une fois que Zarco est tombé devant moi, j'ai eu un peu d'air frais et j'ai fait pratiquement mon meilleur temps de la course. Mais il ne s'agit pas de ça, il s'agit de courir, de dépasser. Ma moto ne m'a pas permis de faire ça aujourd'hui", regrettait-il.

Si les difficultés qu'il décrit se remarquent de plus en plus dans le peloton, le pilote Aprilia n'a pas voulu exprimer de colère, mais plutôt aller de l'avant. "Je veux féliciter KTM pour le travail qu'ils ont fait, c'est incroyable", a-t-il salué. "Mais mon sentiment, c'est que ma moto est meilleure que la leur. C'est la raison pour laquelle je suis encore plus frustré parce que je pense que leur moto est moins bonne, mais elle leur permet d'être vraiment agressifs en course, et ce qu'ils font est dingue. Ils comprennent mieux le concept des pneus, la manière de courir en 2023, et ils sont meilleurs que nous."

Je veux féliciter KTM. Je pense que leur moto est moins bonne, mais elle leur permet d'être vraiment agressifs en course. Ils comprennent mieux le concept des pneus, la manière de courir en 2023, et ils sont meilleurs que nous. Aleix Espargaró

"Encore une fois, il s'agit de bien comprendre cela. Ma moto est très bonne quand je suis seul, mais ça n'est pas là que se joue", a insisté le pilote espagnol, refusant toute polémique sur le règlement. "Je ne sais pas quelle est la solution. Tout ce que je sais, c'est qu'on doit travailler avec Aprilia pour comprendre cela. Peu importe ce qu'on pense, ça ne va pas changer cette année ou la prochaine, alors il faut qu'on s'adapte", a-t-il souligné. Et d'ajouter : "La règle est ce qu'elle est, alors c'est à nous d'essayer de minimiser cela."

Ces interrogations figuraient logiquement au programme du test de lundi. Espargaró a bouclé la journée incertain de ses progrès, tant les conditions sont différentes lors d'une journée d'essais et d'une course.

"On a essayé beaucoup de choses", a-t-il expliqué, ayant testé notamment un nouveau bras oscillant ou encore une répartition des masses différentes pour moins contraindre le pneu avant. "Je sais que ça n'est pas la même chose de rouler seul et de rouler en course, mais je ne peux pas simuler de course aujourd'hui alors on essaye d'enlever un peu de pression du pneu avant pour voir si on arrive à progresser pour la course. Franchement, je suis très content de la manière dont je pilote aujourd'hui, des choses qu'on essaye, du rythme, qui est très, très rapide... Mais je ne peux pas être content, c'est juste un test !"

"C'est difficile pour moi de dire si ça a été un test positif ou pas. Pendant tout le week-end j'ai été le plus rapide en pneus usés, c'est positif, mais quand on est seul le lundi… c'est vraiment difficile de comprendre la performance."