Espargaró a lutté pour contenir Quartararo : "Ça a été très difficile"

C.G., Le Mans - Si Enea Bastianini est le pilote qui a le plus gagné cette saison, Aleix Espargaró s'affirme course après course comme le plus régulier du plateau. Sur le circuit du Mans, une piste qui ne convient pourtant pas vraiment à son style de pilotage, il a décroché son quatrième podium de la saison, son troisième consécutif, au terme d'une course qu'il a jugée "extrêmement difficile".

Qualifié en troisième position, il a perdu trois places au départ et s'est rapidement retrouvé en difficulté avec l'adhérence de son Aprilia, et surtout la température élevée de son pneu avant. Bénéficiant des chutes devant lui, il s'est retrouvé en troisième position et a tenté de se battre contre Jack Miller, en vain.

"Ça a été extrêmement difficile car j'étais rapide mais pas suffisamment pour doubler Jack ou Joan Mir en début de course. Je savais que ça serait dur aujourd'hui car la piste était glissante. Honnêtement, c’était plus difficile de rester sur la moto que d’être rapide. C'était très, très difficile pour moi d'être rapide mais éviter la chute était la clé aujourd'hui", a-t-il expliqué.

"À chaque fois que j'essayais de me rapprocher de Jack, j'avais beaucoup de mouvements à l'avant et j'ai vu que mon pneu avant était 'en feu' donc je me suis dit que j’allais laisser un écart d'une seconde. [...] Ça a été impossible de doubler avec une pression élevée. Les Ducati ont tellement d'accélération que quand ils parviennent à tout assembler ils ont encore un peu plus de puissance que nous et je ne parviens pas à les doubler, surtout sur les pistes stop-and-go."

Finalement résigné à rester troisième, l'Espagnol a alors eu fort à faire lors de la seconde moitié de la course avec un Fabio Quartararo très proche et qui n'attendait qu'une erreur de sa part pour passer.

"Je sais qu’il est rapide en milieu de courbe donc je savais que si j'élargissais de deux mètres il me passerait à l’intérieur dans le virage. Sincèrement, ça a été très difficile de ne pas commettre d'erreurs dans les dix derniers tours et de rester en 1'32"0. C'était difficile mais au final ça a payé et je suis content", a-t-il commenté.

Néanmoins, s'il s'attendait à une attaque de sa part en fin de course, il était certain que le Français était autant en difficulté que lui : "Avec Fabio on freine de la même façon, donc je savais qu'il avait le même problème avec moi que celui que j'avais avec Jack. Il est un peu meilleur que moi actuellement en milieu de courbe mais pas au freinage, donc je savais que c'était entre mes mains et que si je freinais tard je pouvais conserver le podium et c'est ce que j'ai fait."

Malgré une course compliquée, Espargaró peut se satisfaire d'avoir repris des points au Français au championnat, et de n'être plus qu'à quatre unités de Quartararo. "Je suis content d'avoir marqué 16 points sur une piste comme ça et surtout d'avoir repris des points à Fabio chez lui, sur une piste sur laquelle il est fort", a-t-il ajouté.