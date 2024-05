Espargaró a mûri l'idée de la retraite entre Austin et Jerez

Aleix Espargaró a fait son choix : il mettra un terme à sa carrière de pilote MotoGP à la fin de cette saison. Une décision mûrement réfléchie, qui prend ses racines il y a plusieurs années, lorsqu'elle a commencé à lui traverser l'esprit. S'il s'est laissé convaincre par la réorganisation d'Aprilia puis le développement réussi de la RS-GP pour prolonger son engagement, il a finalement décidé que 2024 serait sa dernière saison.

"Quand j'ai commencé la saison, je n'étais vraiment pas sûr", a-t-il expliqué la semaine dernière au moment de faire son annonce. "Mais ensuite, quand je suis allé en Amérique et que j'ai fait mes bagages, j'ai commencé à avoir un peu de mal, à sentir que je préférais rester à la maison plutôt qu'aller courir. Or, dans un métier comme le mien, quand on sent cela ne serait-ce qu'un pour cent, on ne peut plus continuer."

"J'ai la meilleure équipe au monde, ils dépensent beaucoup d'argent, avec l'une des meilleures motos, alors si vous êtes impliqué à 99% et non à 100%, vous devez réaliser que ça suffit. Ça a été un privilège, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir dire 'ça suffit', de ne pas être mis de côté, de ne pas devoir aller dans une équipe satellite ou dans un autre championnat. Après Jerez, quand je suis tombé dans la course sprint, j'ai appelé ma femme et je lui ai dit 'Laura, c'est fini, ça a été une belle aventure mais je veux passer plus de temps à la maison, je ne veux pas prendre ces risques plus longtemps'. Je pense avoir pris la bonne décision."

S'il a eu du mal à garder le secret jusqu'à Barcelone, qui s'est vite imposé comme le rendez-vous idéal pour faire son annonce, Aleix a néanmoins partagé la nouvelle avec son frère. "J'ai dîné avec Pol il y a deux semaines et je le lui ai dit en premier", a-t-il expliqué, et on comprend aisément pourquoi compte tenu du lien singulier qui aura uni ces deux-là tout au long de leur carrière. C'est d'ailleurs en voyant son cadet si épanoui après avoir lui-même raccroché à l'automne dernier, qu'Aleix Espargaró a compris que le moment était venu.

"Il m'a beaucoup aidé à prendre ma décision. Dans le sport de haut niveau, quand on fait de la compétition, il n'y a plus de vie, il n'y a que le paddock. Le mardi après une course, on se met à regarder les vidéos de la course suivante et il n'y a plus de vie. Mais en réalité, oui, il y a une autre vie. Pol ne voulait pas s'arrêter, il y a été obligé à cause de ses blessures, donc pour lui ça a été beaucoup plus difficile que pour moi. Mais c'est fou de voir à quel point il est heureux aujourd'hui. C'est un homme de famille, il apprécie la vie, il s'essaye à de nouvelles choses… Il n'a pas besoin de m'expliquer comment il se sent, je le vois. On fait aussi des choses qu'on n'a jamais faites ensemble."

"Alors c'est clair qu'il m'a aidé à comprendre qu'il y a une autre vie après la course. Et je me dis aussi que j'ai couru et risqué ma vie pendant 20 saisons alors tout ce que j'ai créé, que ce soit ma famille ou mes affaires, il faut que j'en profite. Si je continue à courir inlassablement, quand est-ce que je vais en profiter ?"

Outre son frère, Aleix Espargaró a aussi pris conseil auprès de Dani Pedrosa, qui a mis un terme à sa carrière en 2018, à 33 ans. "Pedrosa est l'un de ceux qui m'ont le plus aidé. Je lui ai longuement parlé à Jerez et il m'a dit 'Si tu doutes quand tu vas sur les courses, ça va être de pire en pire, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de m'arrêter'. J'ai beaucoup suivi ses conseils et je le vois très heureux actuellement. J'adorerais avoir sa vie."

Aleix Espargaro était entouré de sa famille pour annoncer son départ. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Il veut profiter de la vie et de sa famille, mais admet aussi que ça n'est pas l'intensité actuelle du MotoGP, bien qu'extrême à ses yeux, qui a été déterminante.

"Je suis quelqu'un qui vit vraiment tout à fond. Pour être pilote officiel, il faut faire beaucoup de marketing, développer la moto, faire beaucoup de réunions. Les samedis sont désormais dingues pour les pilotes, vous n'imaginez pas à quel point."

"Il faut comprendre où va sa préférence. Moi, ma préférence a toujours été le MotoGP, mais désormais c'est de plus en plus ma famille et ça n'est pas vraiment compatible, c'est difficile de les combiner. Et dans le même temps, les risques aujourd'hui sont très élevés, car c'est super serré."

"Qu'il y ait 16 ou 20 courses, ça ne change pas grand-chose", a-t-il assuré. "Je m'arrêterais quand même [si le calendrier faisait 16 courses]. Les risques sont toujours là, et puis je veux vraiment passer du temps avec ma famille. Je me sens triste de ne pas voir mes enfants grandir."

Finalement, malgré une forte émotion, cette annonce faite jeudi dernier a été "un très gros soulagement" pour lui. "J'étais assez sûr de ma décision, mais mardi quand je faisais la route entre Andorre et Barcelone, puis mercredi matin j'avais du mal à respirer", expliquait-il sur le moment. "Ça ne m'était jamais arrivé, j'avais l'impression que j'allais faire un grand saut. J'avais très mal à la tête, je n'avais jamais eu ça, pas même dans les courses les plus importantes de ma vie. Aujourd'hui, ça a été une très belle journée et je me sens à présent vraiment très détendu. Je suis fier de la décision que j'ai prise, ça n'a pas été facile mais je suis très heureux."

Le lendemain, il admettait s'être réveillé "vraiment détendu, super heureux". Convaincu de disputer son dernier Grand Prix MotoGP à domicile, Aleix Espargaró a voulu en profiter à fond et il l'a fait, signant la pole position, le record du circuit et la victoire de la course sprint. Souriant et relaxé, le pilote Aprilia compte mettre à profit son nouvel état d'esprit jusqu'au bout de la saison pour savourer chaque instant.

"Je n'ai pas de pression. J'ai un contrat jusqu'à la fin de la saison et à Valence, je vais rentrer à la maison et c'est tout. Alors je vais essayer d'apprécier chaque tour, de m'amuser, d'avoir le sourire", expliquait-il pendant le week-end, où il s'est déjà surpris à apprécier les instants passé sur la grille, qu'il n'aime habituellement pas. "C'est le pire moment du week-end, je déteste le moment où on est sur la grille, et pourtant j'ai beaucoup aimé ça. J'ai parlé avec ma femme, j'avais des amis qui étaient là, les tribunes qui criaient mon nom… J'étais super détendu et je me suis dit que je devais savourer ce moment, ça n'arrivera plus. Je ne serai plus en pole position dans mon Grand Prix à domicile en MotoGP, jamais. Alors il fallait que j'en profite."