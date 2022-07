Espargaró a offert à Viñales "la seconde opportunité" de sa carrière

Au Grand Prix des Pays-Bas, Maverick Viñales a renoué avec le podium un an pile après y être monté pour la dernière fois, sur le même circuit d'Assen, mais à l'époque au guidon de la Yamaha. Entre ces deux résultats, une année forte en apprentissage s'est écoulée pour l'Espagnol, qui l'a vu quitter la marque d'Iwata de façon inattendue en cours de saison pour finalement rejoindre Aprilia.

Dès lors, au sein d'un constructeur européen au fonctionnement radicalement différent de celui des Japonais qu'il connaissait jusqu’alors, avec une nouvelle équipe et une nouvelle moto, Viñales est reparti de zéro.

"Ça a été une année pour apprendre à ne pas baisser les bras et à travailler très dur", a expliqué Viñales. "Jusqu'à aujourd'hui, j'ai donné le meilleur de moi-même chaque jour. En salle, à la maison, avec ma famille, avec chaque personne que je connais. Quand je suis parti d'Assen en 2021, je me suis promis à moi-même que je reviendrais au sommet. Ça a donc été un travail constant et ça l'est toujours. C'est un compromis, une discipline qui permettra d'y arriver. Je suis donc très concentré, je sais quel est le travail [à faire], il faut rester très stable émotionnellement parlant et continuer."

"Je dirais qu'une étape de ma vie s'est terminée et j'ai pu tourner la page. Et, comme je l'ai dit, j'ai travaillé très dur chaque jour pour progresser au maximum, être plus régulier et essayer d'arriver à un autre niveau. Ça a été ma mentalité depuis Assen 2021. Ce n'est pas facile. Je suis monté sur une moto totalement nouvelle et il a fallu s'adapter. C'est un processus, mais je pense que le processus est bon."

Pour preuve, ce premier podium décroché juste avant la pause estivale, fruit de longs mois de travail. Plus discret, plus calme, plus patient, c’est un Viñales transformé qui a en effet rejoint les rangs du constructeur italien, tout en gardant un objectif clair : gagner à nouveau. Mais cette fois, sans reproduire les erreurs du passé, qui l’avaient parfois vu trop se précipiter. En fond de grille, loin des projecteurs braqués sur son coéquipier Aleix Espargaró, le #12 a entamé un nouveau départ salvateur.

Maverick Viñales célébrant aux côtés d'Aleix Espargaró et de son équipe son premier podium avec Aprilia.

Et c’est précisément à Espargaró que Viñales sait devoir sa situation actuelle. Déjà coéquipiers chez Suzuki en 2015 et 2016, les deux hommes ont développé une solide amitié qui ne s’est pas entachée avec les années. "Je remercie Aleix, qui a été le premier à me tendre la main et à me donner un refuge, à m’accueillir chez Aprilia. Je lui en serai toujours reconnaissant et il le sait très bien car il a été l'une des personnes qui m'ont le plus influencé pour venir chez Aprilia", a ajouté Viñales.

Leader de la marque, Espargaró a mené le projet au sommet et a su déceler en Viñales un allié de taille pour l’aider à faire briller Aprilia, au moment où il était pourtant en grande difficulté. Une confiance partagée par le constructeur, qui "rend fier" Viñales et l’incite à poursuivre son travail.

"C'est dur de voir qu'on peut se retrouver sans guidon parce que c'est notre passion, notre quotidien. Parfois on l'oublie mais c'est notre quotidien, ce qui nous motive à continuer, et c'est difficile de trouver cette motivation dans autre chose qui ne soit pas la moto. Donc, comme je l'ai dit, je remercie Aleix et Aprilia parce qu'ils m'ont réellement offert la seconde opportunité de ma carrière pour montrer qui je suis et jusqu'où je peux arriver."