L'incident entre Pol Espargaró et Oliveira classé sans suite

Pol Espargaró et Miguel Oliveira ont été entendus par les commissaires de la FIM ce jeudi sur le Red Bull Ring, en Autriche, après l'incident survenu entre les deux hommes sur le même circuit dimanche dernier. Les deux pilotes avaient chuté et abandonné lors du Grand Prix d'Autriche, alors qu'ils étaient à la lutte pour la cinquième position. Le pilote portugais essayait alors de dépasser l'Espagnol, qui avait trop élargi sa trajectoire dans un virage.

Après le Grand Prix, Espargaró et Oliveira avaient échangé au sujet de cet incident, estimant l'un et l'autre qu'ils ne pouvaient pas se voir. Néanmoins, en dépit de cette explication, Oliveira a ensuite remis le couvert devant la presse en tenant des propos acerbes envers le pilote KTM, déclarant notamment au micro de Canal+ : "Je ne veux pas attaquer Pol, mais je pense qu'il se laisse submerger par ses émotions et ne réfléchit peut-être pas beaucoup. Malheureusement, tout le monde ne naît pas avec la même intelligence et il est parfois difficile de réfléchir pendant la course. Quand on est sur la moto, on se bagarre, il y a beaucoup d'adrénaline, mais dans le même temps il faut gérer ce à quoi on pense. Ce n'est pas donné à tout le monde."

Alors que le Grand Prix de Styrie se déroule ce week-end sur le même tracé, les commissaires n'ont auditionné les deux protagonistes que ce jeudi. "Ils m'ont demandé d'expliquer ce qui s'est passé, même s'ils avaient déjà le sentiment avec les vidéos que Miguel était en train de tomber", précise Pol Espargaró. "J'ai détaillé ce que j'ai vu, ce que nous avons analysé dans la télémétrie, et l'action est claire."

Les informations dont dispose KTM sur les deux motos montrent que le Portugais de l'équipe Tech3 a freiné tardivement et que l'inclinaison de sa moto était de 62 degrés juste avant l'impact, soit qu'il était déjà au sol.

"J'ai dit à Miguel dimanche que je ne pouvais pas le voir, et il m'a dit qu'il ne pouvait pas me voir non plus, et nous en sommes donc restés là, comme un incident de course", poursuit Espargaró. C'est également la conviction des commissaires, qui après avoir eu l'ensemble des éléments à leur disposition ont donc classé l'affaire sans suite, ne pénalisant aucun des deux pilotes.