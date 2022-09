Espargaró aimerait essayer la moto 2023 malgré les réticences de Honda

Chez Honda, plus que chez n'importe quel autre constructeur du plateau MotoGP, le test officiel organisé sur le circuit de Misano la semaine prochaine s'annonce crucial. Dans le flou complet cette saison avec sa RC213V, la marque japonaise doit absolument trouver la voie à suivre pour son prototype de 2023, qui sera amené et essayé durant le test.

La participation de Marc Márquez est fortement espérée depuis plusieurs semaines, la convalescence qui a fait suite à sa quatrième opération du bras étant allée dans le bons sens. Tout porte à croire qu'il pourra être en piste après être arrivé sur place hier, et seul un ultime feu vert des médecins est encore attendu.

L'enjeu est d'autant plus important pour Honda qu'il est le seul pilote sur les quatre engagés actuellement à être certain d'être toujours là en 2023. Dans l'équipe satellite, Álex Márquez laissera sa place à Álex Rins pour rejoindre Gresini, et Takaaki Nakagami n'a pas encore été confirmé, sa place étant menacée par Ai Ogura, prétendant au titre Moto2. Dans le box officiel, Pol Espargaró prendra pour sa part le chemin de chez KTM, au sein de l'équipe Tech3.

S'il n'est pas rare de voir les pilotes sur le départ écartés des essais sur les nouveautés, la situation se complique lorsque plusieurs d'entre eux sont concernés. L'avis de Márquez apparaît donc comme primordial aux yeux du HRC, qui a toujours principalement centré le développement de la RC213V autour du #93 et qui n'a pas caché avancer à l'aveugle sans lui. Néanmoins, au vu de l'interrogation qui demeure concernant sa forme physique, et la situation critique dans laquelle se trouve Honda, se fier au seul avis de Márquez peut être risqué.

Son coéquipier Pol Espargaró n'a par ailleurs pas dissimulé son souhait de s'impliquer au cours du test, et ce même s'il quittera Honda dès la fin de la saison. "J'ai parlé à Takeo [Yokoyama, le directeur technique du HRC] justement hier, à Alberto [Puig, team manager] aussi, et je leur ai dit ce qu'ils doivent savoir depuis un an et demi, que je suis professionnel, que je me consacre à la marque jusqu'à Valence, que je suis prêt [à le faire] à 100%", a-t-il expliqué.

L'Espagnol estime qu'il pourrait d'ores et déjà se tourner vers l'avenir et ne plus se soucier d'une machine qui ne sera bientôt plus la sienne, une situation qui ne "serait pas bien" selon lui, mais possible étant donné que Honda ne semble a priori "pas très intéressé" par le fait qu'il essaye le nouveau prototype lors du test.

"Je suis avec la marque à 100%, je souhaite résoudre la situation actuelle et je serais super content si je pouvais mettre ma patte, même si je ne suis plus là l'an prochain. Je crois que c'est mon rôle ici, mon devoir. C'est ce que je leur ai dit et c'est entre leurs mains", a ajouté le #44.

"Les Européens et les Japonais sont totalement différents. C'est comme ça. En général, les Japonais ont assez peur d'être copiés et ce genre de choses. Il y a du bon et du mauvais là-dedans, comme pour les méthodes de travail européennes. Je ne me plains pas de ça, ce sont deux méthodes de travail et je les accepte."

La situation reste délicate pour le constructeur, qui doit composer avec un top pilote blessé et ses autres représentants sur le départ. Aux yeux d'Espargaró, son discours ne devrait pas "changer grand-chose" mais il espère toutefois pouvoir convaincre d'apporter sa contribution. "La balle est dans leur camp", a-t-il conclu.

Avec Vincent Lalanne-Sicaud