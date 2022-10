Aleix Espargaró : "Quartararo reste l'homme à battre"

Les regards se portent surtout sur Fabio Quartararo, leader du championnat depuis la cinquième manche de la saison, et Pecco Bagnaia, revenu à deux points du Français après son podium au GP de Thaïlande, mais sept pilotes sont encore dans la course. Aleix Espargaró compte 20 unités de retard et derrière lui, Enea Bastianini, Jack Miller, Brad Binder et Johann Zarco ont encore une chance mathématique, nettement plus faible.

Parmi les sept pilotes encore en course, quatre disposent d'une Ducati. La marque italienne pourrait vivre une situation délicate en fin de saison, entre un Bastianini qui n'a pas totalement abandonné ses espoirs de titre et un Zarco déjà résolu à préserver les chances de Bagnaia si la victoire n'est pas dans ses cordes. Espargaró espère tirer profit de cette situation.

"Il y a plus de prétendants chez Ducati : trois de leurs pilotes peuvent gagner le titre donc ça va être facile à gérer pour eux !" a ironisé le Catalan. "C'est un plaisir : j'espère qu'à l'avenir Aprilia aura trois pilotes qui pourront remporter le titre. [rires]"

À ses yeux, le favori reste Quartararo malgré la spectaculaire remontée de Bagnaia : "Ça va être difficile pour eux et Fabio reste l'homme à battre. On n'est qu'à 20 points donc je suis très content."

Espargaró croit encore en ses chances

Aleix Espargaró

Aleix Espargaró reste le seul pilote à avoir terminé toutes les courses cette année mais la dynamique n'a pas véritablement été en sa faveur récemment puisqu'il n'est monté qu'une seule fois sur le podium au cours des neuf dernières courses et est arrivé hors du top 10 au Japon et en Thaïlande.

Il aura besoin de gros points dans les prochaines courses pour revenir au contact de Quartararo et Bagnaia mais affiche sa confiance : les récentes déconvenues ne l'ont pas décroché au championnat et les pistes de Phillip Island et Sepang pourraient convenir à sa RS-GP.

"Je suis très motivé car on a vraiment eu de la malchance sur ces deux pistes [en Asie] et même comme ça on est à 20 points. Maintenant on va en Australie et en Malaisie qui sont de très bons circuits pour nous. Durant le test de pré-saison je volais en Malaisie. Avec la pluie et ce qu'il s'est passé [en Thaïlande], je pense que c'est un signe. On va s'amuser."

"Trois pilotes complets et différents dans trois équipes qui se battent pour le titre... On n'a jamais vu ça dans l'histoire du championnat", a ajouté Espargaró.

Avec Charlotte Guerdoux