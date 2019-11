Le retard de l'Aprilia 2020, pas acceptable selon Espargaró

Alors que Yamaha et Honda en sont à plusieurs tests de leur moto de 2020, que Suzuki a fait évaluer un nouveau moteur à ses pilotes, et que Ducati et KTM avaient un nouveau châssis dans leurs cartons au test de Valence, Aprilia n'avait pas de nouveauté aussi substantielle à évaluer lors de ces deux jours d'essais collectifs, cette semaine. Les pilotes étaient prévenus : la nouvelle RS-GP sera grandement différente et requiert pour cela une longue préparation, les obligeant à patienter jusqu'aux premiers essais de l'année prochaine pour la découvrir.

Lorsqu'il lui a été demandé après le Grand Prix de Valence s'il trouvait ces délais acceptables, Aleix Espargaró, qui ne cache plus son impatience de voir Aprilia progresser de manière radicale, a répondu : "Pas du tout, bien sûr. Avec une usine aussi grande que la nôtre, nous devons travailler au même rythme que les autres constructeurs. Tout le monde [reçoit] sa nouvelle moto, le plan idéal était donc de l'avoir ici aussi."

Le pilote espagnol, connu pour son franc-parler, avait déjà pointé du doigt le manque de nouveautés lors du test de Misano en septembre, ce qui avait provoqué un vif échange par médias interposés avec Romano Albesiano, directeur technique. Bien que toujours aussi contrarié de ne pas avoir eu de nouveautés à se mettre sous la dent, il semble à présent accepter de laisser le temps à l'usine de Noale d'aller au bout de la conception de cette RS-GP annoncée comme étant profondément modifiée.

"Nous devons être patients car il semble que pour 2020 nous allons changer beaucoup de choses chez Aprilia, avec la nouvelle moto, l'arrivée de Rivola et beaucoup d'ingénieurs qui rejoignent le projet. Je trouve qu'ils ont beaucoup de mérite. J'espère que la nouvelle moto qui arrivera en Malaisie sera bien meilleure", prévient-il. "Je leur ai déjà dit que si je reste chez Aprilia pour les prochaines années, il faudra mieux gérer le timing et faire arriver la nouvelle moto plus tôt. Nous aurons six jours de tests avec la nouvelle moto avant le départ au Qatar, c'est un peu limite !"

Des tests d'électronique au cœur du programme

Dans l'attente de la RS-GP 2020, les essais de ce mois de novembre offrent à l'équipe italienne la possibilité de mettre le pied à l'étrier de nouveaux ingénieurs, qui rejoignent le projet. Et le travail technique n'est pas à l'arrêt, puisqu'Aprilia dédie ces tests à l'électronique. À Valence, l'équipe témoignait de progrès obtenus en particulier sur la traction et le frein moteur.

"Jerez ne sera pas vraiment différent de ce test, car la nouvelle moto arrivera l'année prochaine", anticipe Romano Albesiano auprès du site officiel du MotoGP. "Mais nous savons que nous avons des choses à régler, principalement en termes d'électronique, et ce sera possible de l'adopter à 100% sur la nouvelle moto. Ce développement est donc absolument utile pour 2020, en attendant la nouvelle moto."

"Durant ces deux jours [à Valence], Aleix, Andrea et moi nous sommes un peu partagé le travail", explique le pilote d'essais, Bradley Smith, réquisitionné pour l'occasion. "En ce moment il ne s'agit pas de tester des pièces drastiquement nouvelles, mais de recueillir des données qui permettront aux ingénieurs d'apporter les dernières modifications au projet 2020, et dans mon cas surtout du point de vue du châssis et de l'ergonomie."

Lire aussi : Espargaró très enthousiaste grâce au nouveau châssis KTM

"On a beaucoup travaillé, on sait qu'on doit progresser et on ne laisse rien de côté", assure Andrea Iannone, victime collatérale d'une expérience poussée un peu à l'extrême. "On a pu tester différentes solutions et essayer une nouvelle fois certaines pièces utilisées pendant l'année. On a trouvé certaines choses intéressantes, des développements qui seront sûrement utiles en vue de 2020."

Aleix Espargaró, lui, déplorait à nouveau des problèmes : "Malheureusement, durant ces deux jours, certaines difficultés que l'on a eues pendant le week-end de course se sont confirmées, à commencer par une certaine instabilité à l'avant qu'on n'a pas réussi à totalement résoudre."

Avec Michaël Duforest