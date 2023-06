Aleix Espargaró avait des secousses "folles" avec son aileron cassé

Aleix Espargaró a conclu le Grand Prix des Pays-Bas sur la troisième marche du podium, son premier de l'année après avoir bénéficié d'une pénalité pour Brad Binder, et il aurait difficilement pu croire à un tel résultat en début d'épreuve. L'Espagnol est certes passé de la sixième à la quatrième place dans le premier tour, mais une partie son aileron avant a été arrachée en raison d'une touchette avec Luca Marini.

"C'était très difficile parce que dès le premier tour, au premier virage, j'ai eu un contact avec Marini et j'ai cassé l'aileron sur la droite", a expliqué Espargaró sur le site officiel du MotoGP, avant d'expliquer l'incident en conférence de presse : "J'étais à l'extérieur du virage donc je ne pouvais rien éviter. Luca a relevé la moto, je ne sais pas pourquoi, et on a eu un petit contact mais je ne savais pas que j'avais cassé l'aileron. La première partie de la course a été très difficile pour moi."

Aleix Espargaró était particulièrement en difficulté dans les virages rapides sur la droite, surtout en début de course avec le plein de carburant : "Au virage 6, où j'étais rapide et où j'ai repris du temps tout le week-end, et au virage 12, je perdais pas mal de temps. La moto ne tournait pas, j'avais beaucoup de secousses. C'était vraiment difficile de maintenir le rythme."

"Dans les virages lents et à la chicane, c'était plutôt bon", a-t-il souligné. "Ça s'est amélioré en fin de course mais au début, avec le réservoir plein, c'était très difficile. La moto ne tournait pas et en la forçant, j'avais beaucoup de mouvements dans le guidon donc c'était très difficile, je ne comprenais pas ce qu'il se passait. Tour après tour, avec un peu moins de poids, la moto est devenue un peu plus stable. Elle n'était pas vraiment au niveau que j'attendais mais ça allait."

Finalement classé au troisième rang, Aleix Espargaró ignore s'il aurait pu faire mieux sans son problème et se réjouit surtout d'avoir sauvé un bon résultat dans un contexte difficile : "C'est dur à savoir. C'est sûr que je perdais du temps, surtout au virage 6. Je devais relâcher les gaz beaucoup plus tôt que lors du sprint ou en qualifications, parce que les secousses étaient folles et que je ne comprenais pas ce qu'il se passait. Je suis content d'avoir fini la course. On manquait clairement de performance mais en donnant tout et en y croyant, on peut finir une course sans aileron."

Espargaró "désolé" pour Binder

Brad Binder, Aleix Espargaró et Jorge Martín

Quatrième durant l'intégralité de la course, Espargaró a hérité du podium une fois la ligne d'arrivée franchie, grâce à une nouvelle pénalité infligée à Brad Binder pour être sorti des limites de la piste dans le dernier tour. Le pilote Aprilia ne pouvait pas doubler son rival mais il pense que la pression qu'il a exercée dans son sillage a contribué à son erreur.

"Il faisait très chaud et dès que je me rapprochais de Brad, j'avais des alarmes de pression sur le tableau de bord. C'était difficile à gérer, d'avoir le champ libre mais pas trop, et Jorge [Martín] attaquait derrière donc c'était une course très stressante. Je savais que c'était presque impossible de doubler Brad mais mon plan était de le pousser à la limite et ça a fonctionné."

"Je suis désolé pour Brad parce que c'est la règle mais on ne gagne rien [en passant hors piste]", a reconnu Espargaró. "Mais je savais qu'avec son pneu tendre, il aurait du mal dans le dernier tour. Il glissait partout, il a accéléré très tôt pour se protéger au virage suivant, vu que j'étais très proche [et] il a fait l'erreur. Je le savais clairement au moment où il a touché le vert. Je suis désolé pour lui mais le règlement est le règlement."

Après avoir vu Binder passer hors piste, Espargaró n'a plus cherché à le dépasser, sachant que le podium allait lui être offert : "Je n'ai pas essayé [de la doubler] parce que pour moi, il était clair qu'il avait touché le vert. J'ai essayé d'éviter toute erreur, tout contact, parce que je savais qu'il perdrait la place. J'ai juste essayé de rester proche de lui, également pour me protéger de Martín qui revenait."