Espargaró sent l'Aprilia inférieure aux KTM au départ des courses

En sept courses depuis le début du championnat, Aleix Espargaró a connu trois abandons. Samedi à Jerez, il est parti à la faute pendant la course sprint, alors qu'il semblait pourtant avoir le potentiel pour, au minimum, empocher de gros points, voire pour viser la victoire.

Sa chute, survenue à mi-parcours, a été selon lui la conséquence de la prise de pouvoir des KTM et des Ducati au moment du départ, lorsqu'il n'a pas réussi à profiter de sa pole position pour entrer en leader dans les premiers virages. "J'ai fait de mon mieux au départ mais KTM a fait un boulot incroyable", relate-t-il. "Leur launch control est incroyable, ils ont beaucoup couple, et Jack [Miller] et Brad [Binder] ont pris un super départ, je n'ai pas pu les arrêter."

Comment explique-t-il cette supériorité des pilotes KTM, qui par deux fois ont réussi à lui griller la politesse ? "On n'a pas de couple", pointe-t-il auprès du site officiel du MotoGP, ayant senti la même infériorité au premier départ, puis au second après le drapeau rouge dû au carambolage. "J'ai pris deux bons départs, mais dès que j'ai engagé la seconde, ils m'ont tué ! C'est une chose sur laquelle on doit travailler parce qu'ils ont vraiment fait du super boulot."

"Ensuite, le rythme n'était pas élevé, ils n'étaient pas très rapides, mais s'ils partent bien, on ne peut rien faire", ajoute le pilote Aprilia, convaincu que ces premières secondes ont sonné le glas de ses espoirs. "Il faut prendre un départ parfait pour être devant, sinon c'est difficile de dépasser."

Aleix Espargaró explique avoir été à la faute en cherchant à remonter dans la hiérarchie. Également dépassé par Pecco Bagnaia et Jorge Martín, il était cinquième lorsqu'il a perdu le contrôle de sa RS-GP.

"En essayant de récupérer des places et de me rapprocher des Ducati, j'ai perdu l'avant. Je n'ai rien fait de spécial, le rythme n'était pas super rapide, alors ça a été une course étrange mais ça peut arriver. On a beaucoup d'aéro et dès qu'on se rapproche de la moto qui se trouve devant, on perd un peu de poids et c'est suffisant quand il y a 55°C au sol. Une petite erreur suffit pour tomber. Mais c'est comme ça."

"Aujourd'hui, ma moto était fantastique", retient Espargaró, "sans aucun doute l'une des meilleures motos en piste. Mais je n'arrive pas à vraiment faire du stop-and-go comme les KTM, à freiner super fort puis redresser la moto et accélérer. Ça n'est pas la manière dont l'Aprilia se pilote, mais malheureusement au sprint c'est comme ça qu'il faut rouler."

Maître de la régularité la saison dernière, Aleix Espargaró préfère s'amuser de ces abandons qu'il a cumulés dernièrement : "J'essaye de faire ce que Pecco [Bagnaia] a fait l'année dernière. Je pense qu'à la fin de l'année ça a mieux marché pour lui que pour moi, alors j'essaye de copier ce qu'il a fait et j'espère que dans quelques courses je vais commencer à enchaîner les victoires !"

Il reste en tout cas confiant pour la course principale de dimanche, notamment grâce à ce qu'il a perçu à ce stade du week-end avec les pneus destinés à cet exercice de 25 tours. "J'espère que demain j'arriverai à prendre un meilleur départ et à me battre devant", annonce-t-il. "Je suis confiant parce que je crois qu'avec le pneu medium on a un rythme solide. Aujourd'hui, tout le monde a pris le soft, alors j'espère que quand tout le monde aura le medium demain, je serai plus fort."