Espargaró stupéfait par le niveau de Binder sur la KTM

Brad Binder est l'unique pilote capable d'opposer une résistance durable aux pilotes Ducati cette année. Ses seuls succès ont certes été conquis en course sprint, en Argentine et en Espagne, et il n'a pas gagné le dimanche, alors qu'Aleix Espargaró y est parvenu deux fois avec son Aprilia, mais le pilote KTM est beaucoup plus constant au premier plan.

En Australie et en Thaïlande, il a été le seul à se mêler à la lutte pour la victoire entre plusieurs pilotes Ducati. La performance de Binder a été particulièrement impressionnante à Buriram, où il a un temps pris la tête et vu l'arrivée à 0"114 de Jorge Martín, alors que les autres représentants de KTM ont fermé la marche, voyant l'arrivée en 16e, 17e et 18e positions, avec un retard de plus de 15 secondes.

Pol Espargaró, dernier pilote classé en Thaïlande, estime que Brad Binder réalise des performances dont il est lui-même incapable sur la RC16. "J'ai beaucoup de mal avec cette moto", a reconnu le pilote Tech3. "J'ai la sensation qu'Augusto [Fernández] a du mal en course et Jack [Miller] a eu beaucoup de mal [en Thaïlande]. Je pense que Brad arriverait à gagner des courses en MotoGP si on le mettait sur une Moto2 actuellement, parce qu'il a un niveau très élevé."

"J'ai l'impression d'avoir beaucoup de mal dans ces conditions, quand il fait chaud. Ça rend les courses beaucoup plus physiques et je dois encore récupérer physiquement, je ne me sens pas prêt pour ces conditions extrêmes."



Brad Binder s'est invité dans la lutte entre les prétendants au titre à Buriram

Espargaró a retrouvé la KTM cette année, après avoir été le principal pilote du constructeur entre 2017 et 2020, et il n'a pas retrouvé la machine qu'il connaissait : "Surtout, je ne suis pas à l'aise avec les changements qu'ils ont faits sur la moto au fil des ans. Quand on utilise ce genre de carcasse [apportée par Michelin à Buriram] qui est très dure, on perd le grip sur l'angle et je n'arrive pas à piloter la moto, je n'arrive pas à être rapide. J'essaie, mais quand je suis ce que disent les ingénieurs, parce que la moto doit être pilotée d'une certaine façon, j'ai beaucoup de mal à être rapide, c'est tout."

Pol Espargaró a fait équipe avec Brad Binder dans l'équipe officielle en 2020 et il estime que le Sud-Africain a su suivre l'évolution de la moto pour en tirer toute la quintessence : "Il arrive à freiner un peu plus tard et à garder de la vitesse en courbe. Normalement, on avait un pilotage assez similaire avec Brad [en 2020] mais il a changé son style de pilotage au cours des dernières années, en même temps que la moto changeait. Il arrive à s'adapter, peut-être parce qu'il est plus jeune est plus frais, à de nouvelles conditions un peu plus facilement que moi."

"J'ai beaucoup de mal et en ce moment, je n'y arrive pas. Je peux le faire en Europe, mais hors d'Europe, quand il faut adopter le niveau de pilotage maximum que cette moto demande, je n'y parviens pas."

Je ne dirais pas que la moto est faite pour Brad, loin de là. En fait, je dis que Brad est tellement bon qu'il est capable d'être rapide quelle que soit la moto qu'on lui donne.

Pour Espargaró, les performances actuelles de Binder ne sont pas dues à une moto taillée pour son pilotage, au contraire. L'Espagnol souligne surtout la capacité du #33 à exploiter une KTM au comportement souvent difficile et qui pose problème à tous les autres pilotes.

"Ça glisse partout. Sur l'angle, à l'accélération, Brad arrive à gérer ça. Ils utilisent une moto différente, un autre châssis, peut-être que ces détails aident les pilotes mais je ne pense pas que c'est ça. C'est sûr que leur moto est légèrement meilleure mais ça ne tient pas à ça. Avec la taille actuelle de la moto, elle est très difficile à piloter. J'ai du mal à piloter la moto, je n'arrive pas à être rapide dessus et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal."

Pol Espargaró

"J'ai la sensation que cette moto a progressé dans de nombreux domaines mais je suis juste un pilote, pas un ingénieur", a-t-il ajouté. "Je suis juste ce que les ingénieurs me disent. Parfois on est d'accord avec les changements, parfois non, mais au final, je suis l'un des nombreux employés d'un constructeur et j'essaie d'être aussi performant que possible avec la moto que l'on a et actuellement, il n'y a que Brad qui est performant."

"Les autres [pilotes KTM] ont du mal, donc je ne dirais pas que la moto est faite pour Brad, loin de là. En fait, je dis que Brad est tellement bon qu'il est capable d'être rapide quelle que soit la moto qu'on lui donne. Après le [GP de Thaïlande], nous sommes loin du premier et nous sommes les trois derniers. C'est quelque chose à étudier pour l'avenir."