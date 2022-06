Passé à côté de la victoire, Espargaró a "tout donné"

Dès le début du Grand Prix d'Italie, Aleix Espargaró n'avait pas caché sa volonté de se battre pour la victoire, qui n'aurait été que plus belle sur les terres d'Aprilia. Ses plans ont été déjoués dès les qualifications en raison de conditions de piste compliquées qui l'ont vu terminer septième et très frustré d'avoir été passé par des pilotes moins expérimentés qui risquaient de perturber la course.

L'Espagnol a reconnu, beau joueur, qu'ils se sont finalement révélés être de redoutables adversaires et que la tâche n'a pas été facile. "Je rêvais de me battre pour la victoire mais je n'ai pas pu. J'ai perdu du temps avec les deux VR46. Ils ont fait un super boulot car ils n'ont pas beaucoup d'expérience et ils n'ont commis aucune erreur, ils étaient rapides. J'attendais plus d'erreurs mais ils n'en ont pas fait et c’était difficile pour moi de les doubler, j'ai perdu 15 tours avec eux mais je les félicite. Quand j’ai pu les passer, c’était trop tard", a-t-il expliqué au site officiel du MotoGP.

Pecco Bagnaia et Fabio Quartararo s'étaient en effet échappés en tête et Espargaró a dû se contenter de la troisième position, même s'il a tout fait pour remonter. Avec un cinquième podium, le quatrième consécutif, il peut se targuer d'être le pilote à être le plus de fois monté dessus depuis le début de la saison.

"Je suis très content, le week-end a été super pour tout le monde chez Aprilia. J'ai tout donné mais je savais que ça serait difficile en partant septième à cause de ma mauvaise qualification. Je suis quand même content, c'est mon quatrième podium consécutif", a-t-il ajouté.

"Je visais la victoire mais je suis très content du podium et des points que j'ai pris. Le Mugello est toujours un circuit où c'est très difficile de se battre contre les Ducati. C'est vrai que j'espérais réduire l'écart avec Fabio. J’ai manqué l’opportunité car il était très, très rapide mais je dois dire que le moteur de l'Aprilia était très bon, meilleur que celui de Fabio mais je n'ai pas pu le doubler."

Aleix Espargaró en course

Toujours deuxième du championnat derrière le Français, il a vu l'écart les séparant passer de quatre à huit points, ce qui reste très serré et le motive pleinement pour le prochain Grand Prix, qui se tiendra dès le week-end prochain, chez lui. Un rendez-vous primordial, qui aura évidemment une saveur particulière cette année.

"La moto fonctionne bien, on est très proches alors j'espère réduire l'écart à mon Grand Prix à domicile. Ça sera le Grand Prix à domicile le plus important de ma carrière car j'y arriverai en me battant pour le titre MotoGP. Je vais donner le meilleur de moi-même. Le tracé de Barcelone convient bien à ma moto. Je vais tout donner pour me battre pour la victoire devant mes proches. On verra si je pourrai mettre un peu plus la pression sur Fabio et plus d'émotions au championnat."