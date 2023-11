Essais - Raúl Fernández leader, les candidats au titre seront en Q2

La nuit est tombée sur Losail et la température a sans surprise chuté. Les pilotes ont ainsi pu rouler sur un asphalte à 28°C, des conditions qu'ils devraient retrouver pour les deux courses du week-end. En plus de préparer ces épreuves, le principal enjeu de cette séance était d'assurer une place dans le top 10 et ainsi une présence en Q2.

Raúl Fernández a vite pris le pouvoir et Pecco Bagnaia a pris place dans le top 10, mais Jorge Martín a vite écourté son premier relais, conclu à la dernière place du classement.

La première demi-heure a été dominée par les pilotes Aprilia puisqu'après Fernández, Maverick Viñales puis Miguel Oliveira ont été aperçus à la première place. Pendant ce temps, Jack Miller est tombé au virage 14, cassant le nouvel aileron arrière apparu sur la KTM ce vendredi, et Johann Zarco a chuté à haute vitesse au virage 16. Les deux hommes ont immédiatement pu se relever.

Après le cap de la mi-séance, Viñales a repris la tête, alors que Bagnaia était sorti du top 10 et que Martín restait dans les profondeurs du classement. Fabio Di Giannantonio a mis fin à la domination des Aprilia en prenant la tête mais Fernández a replacé la marque de Noale au sommet.

C'est à ce moment de la séance, à un peu plus de dix minutes du drapeau à damier, que Martín puis Bagnaia ont réintégré le top 10, dont les deux Français du plateau, Fabio Quartararo et Johann Zarco, étaient exclus.

Les pilotes ont retrouvé leur garage avant un dernier relais. Martín semblait désemparé dans le box Pramac, tandis que l'ambiance était plus détendue du côté de Bagnaia. Les deux hommes ont repris la piste pour un dernier relais, comme l'ensemble du plateau.

Une fin de séance troublée par les drapeaux jaunes

Les différentes améliorations ont fait perdre des places à Martín et une chute de Pol Espargaró au dernier virage a privé plusieurs pilotes d'un chrono, dont Bagnaia et Viñales, qui avait pris la tête. Martín est remonté au sixième rang et Bagnaia au septième, tandis qu'un nouveau drapeau jaune a été déployé en raison de la seconde chute de la séance de Miller. Les prétendants au titre ont pu conserver leur place parmi les dix premiers mais Zarco et Quartararo ont fait les frais des drapeaux jaunes et sont restés loin de ces positions.

Le meilleur temps est finalement revenu à Raúl Fernández, devant Di Giannantonio, Viñales, Brad Binder et Aleix Espargaró. Aprilia a confirmé sa très bonne forme en plaçant trois de ses quatre pilotes dans le top 5. Luca Marini a réalisé le sixième temps devant Martín, Bagnaia, Augusto Fernández et Marc Márquez.

La Q1 s'annonce animée puisque Miller, 11e, Alex Márquez, 12e, Marco Bezzecchi, 15e, Zarco, 16e, Joan Mir, 17e, et Quartararo, 21e, seront candidats aux deux dernières places en Q2.

GP du Qatar MotoGP - Essais