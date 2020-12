Les essais de Sepang bien partis pour être maintenus

De nombreuses restrictions liées aux voyages demeurent en vigueur dans le monde, alors que sévit toujours la pandémie de COVID-19. Certains pays ont par ailleurs pris des mesures plus strictes devant l'apparition d'un nouveau variant du virus.

À l'heure actuelle, tous les voyageurs se rendant en Malaisie doivent observer une période de quarantaine d'au moins sept jours, à condition qu'un test PCR négatif soit présenté. Cette règle mise en place par les autorités malaisiennes pose problème pour le paddock MotoGP, qui doit participer à des essais de pré-saison sur le circuit de Sepang, du 19 au 21 février prochains.

Cependant, d'après les informations de Motorsport.com, Dorna Sports (promoteur du MotoGP), l'IRTA (l'association des équipes) et Razlan Razali (ancien directeur du circuit de Sepang et aujourd'hui à la tête de l'équipe Petronas SRT) travaillent depuis plusieurs mois avec le gouvernement malaisien afin d'élaborer un plan permettant au paddock d'avoir un peu plus de souplesse vis-à-vis des règles de quarantaine.

En contre-partie d'un tel passe-droit, le système de bulle implémenté par le MotoGP pour organiser la saison 2020 devrait à nouveau être utilisé lors du passage du championnat en Malaisie. Par ailleurs, d'autres mesures devraient être décrétées, parmi lesquelles la réduction du nombre de membres autorisés à travailler dans chaque équipe. Ce chiffre avait déjà été abaissé ces derniers mois afin de lutter contre les risques de propagation du COVID-19.

Le MotoGP dispose d'une solution de secours qui lui permettrait d'organiser ces essais de pré-saison à Jerez, en Espagne, mais il semble que les efforts consentis récemment devraient permettre de s'en tenir au plan initial, qui est de réaliser les premiers tests hivernaux à Sepang.

Si tout se passe comme prévu, le MotoGP quittera ensuite la Malaisie pour rejoindre le Qatar, où est programmé une deuxième session d'essais de trois jours, du 10 au 12 mars. C'est sur ce même tracé de Losail que doit avoir lieu le premier Grand Prix de la saison 2021, le week-end du 28 mars.

Le calendrier provisoire de la saison prochaine comporte pas moins de 20 dates mais certaines d'entre elles pourraient être modifiées en fonction de l'évolution de la crise sanitaire d'un pays à l'autre. Le MotoGP a par ailleurs désigné trois circuits de réserve : Portimão au Portugal, Igora Drive en Russie et le tracé urbain de Mandalika (pour l'heure non homologué) en Indonésie.

