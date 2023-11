Essais - Viñales devance Martín, Bagnaia piégé hors du top 10

Alors que le soleil automnal est encore très doux à Valence, avec 24°C dans l'air et 25°C au sol affichés au début de la séance d'une heure de cet après-midi, une série de chutes a marqué les premières minutes de ces essais, si importants en vue des qualifications.

Aleix Espargaró s'est d'abord fait piéger dans le virage 1, un instant délicat pour l'Espagnol qui souffre d'une fracture sur la tête du péroné. Puis cela a été au tour d'Augusto Fernández au virage 14 et de Marco Bezzecchi dans le virage 8, lequel a déjà piégé Joan Mir et Takaaki Nakagami ce matin. Le pilote majorquin est d'ailleurs au repos : passé par l'hôpital pour y subir des examens, il a été rassuré quant à l'absence de fractures, cependant il a sauté cette seconde séance et devra être examiné samedi.

Le chronomètre tournait depuis moins de dix minutes quand Álex Rins est tombé à son tour, à nouveau au virage 1. Le pilote espagnol, qui fait son retour en piste ce week-end pour ses adieux à LCR Honda, s'est relevé seul, boitillant pour quitter le bac à gravier alors que sa jambe blessée en juin le fait toujours un peu souffrir.

Sur la feuille des temps, c'est Fabio Di Giannantonio qui a pris l'avantage dans cette première partie de séance. Premier à passer sous la barre des 1'30, le pilote Gresini Racing, attendu chez VR46 la saison prochaine, a longuement conservé les commandes. De son côté, Pecco Bagnaia a vite amélioré de quatre dixièmes son chrono du matin et il a même pris l'avantage sur Jorge Martín pour quelques millièmes, mais figurer dans le top 10 au bon moment s'est révélé être une autre paire de manches.

Marc Márquez et Fabio Quartararo ont un temps occupé la deuxième place avec le même chrono, avant de voir Brad Binder se positionner devant eux. La mi-séance venait tout juste d'être passée quand le #93 a lancé un premier time attack, seul, qui lui a permis de prendre la tête du classement en 1'29"465.

Márquez n'est pas longtemps resté leader, vite délogé par Martín pour un petit millième, avant l'amélioration de Maverick Viñales pour sept centièmes. Cette fois, avec un chrono de 1'29"392, c'est tout bonnement le record absolu de la piste qui tombait, record qui résistait pourtant depuis 2016 ! Di Giannantonio a lui-même trouvé une petite amélioration pour s'intercaler entre Viñales et Martín.

Le jeu psychologique de Martín sur Bagnaia

Cinquième à cet instant, Jack Miller est parti en highside dans le virage 3 à un quart d'heure de la fin de la séance. Si le pilote australien a pu se relever sans difficulté, une pièce de sa KTM restée en piste a conduit à l'interruption de la séance au drapeau rouge. Une interruption brève, mais qui est intervenue au mauvais moment pour Bagnaia et Martín, qui s'apprêtaient tous deux à quitter la pitlane avec des pneus neufs et dont les motos ont dû être ramenées au stand au pas de course pour replacer les gommes sous la protection des couvertures.

Une fois l'aileron de la RC16 ôté de la piste, la séance a repris pour une phase de time attack qui s'annonçait chargée. L'enjeu : figurer parmi les dix premiers, ce qui n'était pas le cas pour le moment de Luca Marini, Aleix Espargaró et surtout Pecco Bagnaia. Le leader du championnat était en effet resté bloqué sur son chrono de 1'30"404, avec un retard d'une seconde qui le plaçait en 15e position…

De retour en piste, Bagnaia s'est porté au 11e rang… mais avec Martín dans sa roue ! Et le pilote Pramac n'allait plus le quitter d'un centimètre. Après un nouveau passage par les stands, les deux prétendants au titre ont repris la piste roue dans roue : il restait alors cinq minutes dans cette séance très serrée, avec les six premiers se tenant dans le même dixième et le top 10 étalé sur à peine une demi-seconde.

Obligé d'attaquer, Bagnaia s'est retrouvé avec pas moins de six motos dans son sillage, et lorsqu'il a fait un passage hors piste, Martín l'a imité ! À ce petit jeu s'est ajoutée une nouvelle sortie des drapeaux jaunes, avec une autre chute de Miller, ce qui a valu à Bagnaia l'annulation d'un chrono. Pas simple pour lui de trouver la concentration, d'autant que Martín ne le lâchait pas, mais il n'avait pourtant pas le choix : il lui restait seulement deux tentatives pour boucler un tour le plaçant dans le top 10. Le premier a échoué, puis une nouvelle chute, celle de Pol Espargaró quelques mètres devant la Ducati #1, a finalement eu raison des espoirs du champion en titre : il ne pouvait plus améliorer son temps.

C'est ainsi que Bagnaia termine la journée en 15e position. Alors que Martín est sauf en deuxième position, lui sera obligé de disputer la Q1 samedi matin au même titre qu'Álex Márquez, Fabio Quartararo et Luca Marini, pour ne citer qu'eux. À noter que le pilote VR46 a perdu ses dernières chances dans une chute au virage 1, en fin de séance.

Johann Zarco est quant à lui bel et bien qualifié pour la Q2, lui qui a réussi à confirmer sa place dans le top 10 dans ces dernières minutes si tendues. Viñales a quant à lui amélioré le temps de référence − et, de fait, le record − pour affirmer son leadership, tandis que Bezzecchi ou encore Aleix Espargaró ont réintégré les dix premières places salvatrices.

Les pilotes MotoGP ont encore une séance d'essais libres au programme samedi matin, avant d'enchaîner avec les qualifications puis la course sprint. Pecco Bagnaia y disposera d'une première balle de match pour tenter de valider le titre de Champion du monde face à Jorge Martín.

GP de Valence MotoGP - Essais