Ezpeleta affirme que la saison MotoGP aura bel et bien lieu

Le calendrier MotoGP a connu deux rebondissements en l'espace de quelques heures, avec d'abord l'annulation du Grand Prix du Qatar pour la catégorie MotoGP alors qu'il devait avoir lieu cette semaine, puis le report de l'épreuve thaïlandaise prévue dans deux semaines. En l'état, la catégorie reine ne débuterait sa saison que dans un mois, avec ce qui devait être le troisième Grand Prix du championnat, alors que l'épreuve qatarie est sauvée pour les catégories Moto2 et Moto3.

Après cette série d'annonces, et alors que la situation internationale reste instable au vu de l'évolution rapide de l'épidémie de coronavirus, Carmelo Ezpeleta, PDG de Dorna Sports, a pris la parole afin d'expliquer comment ces décisions avaient été prises. Il l'assure, la saison aura bel et bien lieu, cependant il était nécessaire de suivre les recommandations des instances locales dans cette situation exceptionnelle et sérieuse.

"Nous avons été en contact étroit avec les autorités du Qatar afin de comprendre exactement ce que nous devions faire", explique Carmelo Ezpeleta au sujet du premier Grand Prix concerné. "Puis, pendant le week-end, la situation a beaucoup changé. Samedi et dimanche, cela n'était pas un problème spécifique pour quiconque, mais nous avons ensuite reçu dimanche une indication de la part des autorités au Qatar selon laquelle, compte tenu de la situation en Italie et dans le monde, toute personne de nationalité italienne, ou résidant en Italie et qui en arriverait, devrait s'assurer qu'elle n'a pas été en Italie au cours des 14 derniers jours."

"Dans ces cas-là, ce n'est pas que l'entrée au Qatar est interdite, mais il est indiqué à toute personne qui s'est trouvée en Italie au cours des 14 derniers jours qu'elle sera placée en quarantaine pendant 14 jours au Qatar. Bien entendu, cela n'est pas possible pour nos membres et c'est ce qui nous a conduits à annuler la catégorie MotoGP au Grand Prix du Qatar", souligne-t-il. La situation était bien sûr différente pour les deux autres catégories, puisque des essais ont été menés à Losail jusqu'à dimanche. "Étant donné que le Moto2 et le Moto3 ont été en essais cette semaine au Qatar, il est possible d'enchaîner avec le championnat, mais seulement avec le Moto2 et le Moto3, et de même pour l'Asia Talent Cup."

Le cas de la Thaïlande est différent, car c'est cette fois une décision gouvernementale quant à la tenue d'événements publics qui a eu raison du Grand Prix. "Nous avons parlé aux autorités thaïlandaises tout le week-end et ils nous ont indiqué que tôt lundi matin, à l'heure thaïlandaise, il y aurait une réunion afin de décider quels événements pouvaient avoir lieu en Thaïlande", explique Carmelo Ezpeleta. "Ce n'est pas lié aux Italiens ou au fait que quiconque d'une autre nationalité se rende en Thaïlande, c'est qu'ils ont décidé d'annuler les grands événements réunissant un grand nombre de spectateurs. La situation est différente de celle que nous connaissons avec le Qatar."

Grand Prix très populaire depuis son intégration au calendrier MotoGP et ayant réuni en 2018 et en 2019 le plus grand nombre de spectateurs, la Thaïlande n'est pas annulée mais bien reportée, la Dorna souhaitant "essayer de lui trouver une date à la fin de l'année pour que le Grand Prix puisse avoir lieu". Cela placerait donc l'épreuve de Buriram à une date plus proche de celle qui était la sienne ces deux dernières années.

Les mêmes efforts s'appliqueront au reste du championnat, car Carmelo Ezpeleta le promet, "il y aura une saison 2020 du MotoGP, absolument". Promettant que les dirigeants vont "rester attentifs à la situation car elle change de jour en jour", le promoteur affirme son souhait "de disputer toutes les courses de la saison 2020".

Pour le moment, le début de la saison MotoGP est donc fixé dans un mois, avec le Grand Prix des Amériques. Vendredi, les organisateurs de l'épreuve texane se sont eux-mêmes dits favorable à son maintien, mettant en avant des mesures sanitaires qui devraient être généralisées, tel que le contrôle de la température pour les personnes accédant au circuit et la distribution de masques et de gel hydroalcoolique. Les organisateurs du Grand Prix d'Argentine, la suivante au calendrier, ont également affirmé le maintien de leur épreuve à ce jour.