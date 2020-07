Ezpeleta veut aider Crutchlow à trouver un guidon pour 2021

La saison de MotoGP débutera enfin la semaine prochaine, par une première course à Jerez qui marquera la reprise de la compétition avec plus de quatre mois de retard. L'arrêt forcé dû au coronavirus n'a toutefois pas été de tout repos pour tout le monde, et le marché des transferts en particulier a contribué à animer ce printemps exceptionnel.

Le plus gros transfert n'a pas encore été officialisé, mais il ne fait pourtant aucun secret : Pol Espargaró va quitter KTM à la fin de la saison et rejoindra l'équipe officielle Honda, où il sera associé à Marc Márquez. Par effet domino, ce recrutement met Cal Crutchlow sur la sellette. Álex Márquez est en effet attendu chez LCR, où une moto est d'ores et déjà réservée à Takaaki Nakagami, dont la présence est essentielle en termes de sponsors.

Carmelo Ezpeleta assure toutefois à Motorsport.com qu'il s'engage à essayer d'aider le pilote anglais afin qu'il puisse rester en MotoGP : "J'aimerais que Cal reste avec nous pendant longtemps, et comme nous l'avons fait de nombreuses fois, nous l'aiderons à trouver une place."

Le plateau 2021 :

Si le départ du pilier du programme KTM a pu surprendre les fans, le PDG de Dorna Sports n'a pas été pris de cours par ce changement de carrière du pilote espagnol. "Moi, le recrutement de Pol chez Honda ne me surprend pas. Je comprends que cela puisse surprendre quelqu'un dans la rue, mais étant donné que je sais comment ça s'est fait et d'où ça vient, cela ne me surprend pas. En général, rien de ce que font les équipes ne me surprend beaucoup, car je suis plus informé que les gens en général", explique-t-il.

"Je sais pourquoi Honda prend cette décision", assure le promoteur du MotoGP, sans toutefois souhaiter donner son avis sur la pertinence de ce transfert. "Je ne m'implique pas. Si vous me demandez ce que j'en pense, je ne répondrai pas. Mais si vous me demandez si je suis surpris, eh bien non, je ne suis pas surpris."

"Certain de pouvoir rivaliser avec Márquez"

Premier team manager de Pol Espargaró en MotoGP, Hervé Poncharal a également été au parfum rapidement, puisqu'il fait désormais partie du clan KTM. Témoin de l'évolution du Champion du monde Moto2 depuis ses débuts dans la catégorie reine avec Tech3 jusqu'à sa prise de pouvoir à Mattighofen, le patron français constate qu'Espargaró a pris de l'envergure. Loin de craindre la confrontation avec Márquez, il semble donc avoir senti que le moment pour lui est venu de relever ce défi.

"Il s'est beaucoup développé et il sera intéressant de le voir sur une Honda. Je ne veux pas dire que c'est une moto très similaire à la KTM, mais elle est très proche en termes de spécification et de style de pilotage", souligne Poncharal dans une interview pour Crash.net. "On peut imaginer, bien sûr, que si Pol va là-bas, ça n'est pas pour préparer sa retraite. Pol nous dit 'je me sens à mon meilleur niveau' en termes de pilotage, de forme physique et de force. Je sais que Marc est le pilote numéro un en ce moment, mais Pol va là-bas et, au fond de lui, il est certain de pouvoir rivaliser avec Marc."