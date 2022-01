Pour Ezpeleta, le Dakar réussi de Petrucci montre le niveau du MotoGP

Danilo Petrucci vient de conclure son premier Dakar, pas mécontent d'avoir vu l'arrivée d'une course éprouvante pour le néophyte qu'il était. Victime de débuts rocambolesques, avec un abandon dès le deuxième jour à la suite d'un problème mécanique, le pilote italien ne s'est pas focalisé sur la performance pure, préférant engranger de l'expérience, et pourtant il a marqué les esprits.

Dès le cinquième jour de course, Petrucci a créé la sensation en remportant une étape, du jamais vu pour un ancien pilote MotoGP. La veille, il figurait déjà au troisième rang avant d'écoper d'une pénalité pour vitesse excessive sur un tronçon limité. Sur l'ensemble de la quinzaine, on a régulièrement vu la KTM #90 briller en performance pure, malgré un apprentissage ardu de la navigation et plusieurs chutes qui ont émaillé le parcours d'un Petrucci passé maître dans l'art de partager via ses réseaux sociaux ce qui a tout eu d'une véritable aventure pour lui.

Pour Carmelo Ezpeleta, PDG de Dorna Sport, cette première n'est pas passée inaperçue. "Les 24 meilleurs pilotes au monde [sont] en MotoGP, et Danilo Petrucci en est la preuve car il a impressionné tout le monde avec son rythme sur le Dakar 2022, en étant l'un des pilotes les plus rapides malgré les dunes, les waypoints été tout cela", a souligné le promoteur espagnol auprès de l'agence EFE.

Si les performances de Petrucci dans une autre discipline forgent la fierté du MotoGP, le championnat devra désormais trouver un remplaçant à un pilote des plus attachants, mais écarté pour laisser sa place à de jeunes espoirs. À 31 ans, vainqueur de deux Grands Prix au cours de sa carrière, c'est désormais sous d'autres horizons que l'Italien va poursuivre son chemin, contribuant avec d'autres au rajeunissement du plateau.

Aux yeux de Carmelo Ezpeleta, personne ne semble cependant irremplaçable, et pas même Marc Márquez qui manque pourtant cruellement à la lutte pour le titre depuis deux saisons. Interrogé sur les troubles de la vision qui ont mis l'Espagnol sur la touche depuis fin octobre, le promoteur a ainsi expliqué : "Ce n'est pas que je sois inquiet ou pas, le fait est qu'on ne peut rien faire, mais je pense que Márquez ira bien et qu'il va revenir. Ceci dit, il y a aussi tous les autres. C'est une bonne génération de jeunes pilotes et nous serons là."

À bientôt 29 ans, Márquez a prouvé qu'il avait encore de la ressource pour retrouver le chemin de la victoire, même diminué comme il l'a été l'an dernier, et il espère désormais se débarrasser de ses problèmes physiques pour se relancer dans une lutte pour le titre. Mais s'il sera lui-même, dans quelques années, le vétéran que les jeunes loups tenteront de faire oublier, l'Espagnol a lui aussi participé au renouvellement générationnel.

Cette transition se fait naturellement lorsque chaque grand champion quitte les avant-postes, ponctuellement ou définitivement. La baisse des performances de Valentino Rossi l'a prouvé ces dernières années, coïncidant avec l'éclosion de nouveaux grands champions. Aujourd'hui, c'est tout bonnement sans la star italienne que le MotoGP devra s'écrire, mais là non plus Carmelo Ezpeleta ne craint aucun vide.

"Tout ce qu'il a semé va rester là, et puis il a aussi consolidé toute son équipe, qui va avoir un sponsor important pour la soutenir. Et même si, évidemment, l'absence de Valentino sera claire, cela s'est déjà produit plusieurs fois dans l'Histoire de la moto", rappelle le promoteur.