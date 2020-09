Ezpeleta : Si le MotoGP reste dans sa bulle, les GP ne sont pas en danger

Le MotoGP poursuit son tour d'Europe avec prochainement deux Grands Prix organisés sur la côte adriatique italienne, deux épreuves qui se préparent dans des conditions plutôt favorables, avec pour la première fois un accès autorisé à un petit nombre de spectateurs. La suite du championnat doit se partager entre la France (un Grand Prix en octobre), le Portugal (un Grand Prix en novembre) et l'Espagne, où cinq Grands Prix sont prévus de fin septembre à mi-novembre.

Si l'Italie se trouve actuellement dans une situation relativement bonne en matière de circulation du virus par rapport à certains de ses voisins, l'Espagne a vu ses cas de COVID-19 augmenter fortement pendant l'été, ce qui n'est pas sans inquiéter à l'approche de ses prochaines manches. Placé au cœur du dispositif de reprise du MotoGP, le pays a déjà accueilli deux épreuves en juillet et doit voir le paddock revenir dans trois semaines pour une course à Barcelone, avant quatre autres Grands Prix au programme en Aragón et à Valence entre la mi-octobre et la mi-novembre.

Carmelo Ezpeleta, lui, se veut confiant grâce au protocole suivi par le MotoGP depuis sa reprise. Les personnes constituant le paddock réduit de ce nouveau format de Grands Prix (sans autres médias que les télévisions et les photographes, sans invités, ni fans) sont appelées à la plus grande responsabilité afin de limiter les contacts extérieurs et elles sont soumises à de nombreux tests, avant et pendant les épreuves. À ce jour, deux cas positifs ont été détectés et immédiatement isolés, sans que d'autres infections aient été identifiées à leur contact.

"Si notre bulle continue à fonctionner comme prévu et que personne dans le paddock n'est infecté, nous pourrons nous rendre dans tous les pays prévus", assure Carmelo Ezpeleta, confiant, à Speedweek. "Si les 1400 membres du paddock continuent à suivre consciencieusement le protocole, je ne vois aucun danger pour le championnat en cours."

Comme lors de la définition du calendrier au printemps, les instances dirigeantes du championnat sont en contact permanent avec les autorités locales concernées par les prochains Grands Prix et suivent leurs directives. "En Espagne, je parle avec les autorités de toutes les régions où nous organisons les Grands Prix", explique le PDG de Dorna Sports, qui veut maintenir la plus grande vigilance avant la prochaine manche espagnole. "En Catalogne, il n'y a aucun problème. Mais, naturellement, la ville de Barcelone se trouve tout près du circuit, c'est pourquoi nous allons continuer à exiger de façon très stricte que les équipes ne se déplacent qu'entre les hôtels et le circuit."