Malgré sa pénalité, Fabio Di Giannantonio épate encore

Une semaine après son spectaculaire succès au GP du Qatar, Fabio di Giannantonio a encore une fois failli doubler Pecco Bagnaia en fin d'épreuve pour s'imposer à Valence, même si le scénario de l'épreuve a été très différent, pour finalement tourner en sa défaveur à plusieurs égards. Le pilote Gresini a dû se contenter de la deuxième place après l'arrivée et a ensuite été pénalisé de trois secondes pour avoir roulé avec une pression de pneu trop basse, sa deuxième infraction de la saison.

Finalement quatrième, Di Giannantonio a néanmoins marqué les esprits ce dimanche, avec une très belle remontée. Seulement 11e sur la grille en raison d'un manque de sensations en qualifications, il a bouclé le premier tour en dixième position et a connu une remontée régulière, entre dépassements et chutes de ses rivaux. À huit tours de l'arrivée, l'abandon de Jack Miller et l'avantage pris sur Maverick Viñales l'ont propulsé à la quatrième place. Il a doublé Brad Binder à cinq tours du but et Johann Zarco dans l'avant-dernier tour, mais n'a pas pu se défaire de Bagnaia.

"C'était une course incroyable", a résumé Di Giannantonio avant d'apprendre sa pénalité. "Sincèrement, en milieu de course j'avais beaucoup de mal donc je me disais que la course ne se passerait pas comme prévu. Puis j'ai pris un bon rythme et j'ai commencé à songer à la victoire parce que je revenais très vite sur le groupe de tête, avec Johann et Pecco. Dans le dernier tour, j'ai vraiment tout tenté mais Pecco est aussi le Champion du monde pour ça : il a des trajectoires défensives et il a été meilleur que moi, sincèrement."

"Je voulais gagner pour mon équipe parce que c'était notre dernière course ensemble. On ne sait jamais mais c'était notre dernière course ensemble donc je leur avais promis de donner le maximum. Comme Pecco l'a dit, on est à 1-1, donc essayons de continuer cette bagarre à l'avenir !"

Fabio Di Giannantonio n'a pas réussi à doublr Pecco Bagnaia

"Ce n'est pas 1-1 parce qu'il m'a battu hier", s'est corrigé Di Giannantonio, qui a une nouvelle fois jugé impossible de trouver l'ouverture sur Bagnaia : "Comme hier, ce n'était pas facile de le doubler. J'étais meilleur que lui au virage 4 et un peu au virage 11, mais il était le seul pilote qui accélérait [mieux] entre le troisième et le quatrième virage, donc je ne revenais pas. J'étais à l'intérieur mais loin, c'était difficile de plonger. Au virage 11, il tournait un peu avant moi donc il ne me donnait pas vraiment d'opportunité."

"Au dernier virage, c'était possible mais je me suis fait une grosse, grosse frayeur vers le quatrième tour avec Álex [Márquez] et je me suis fait un peu dessus toute la course ! [rires] Je me suis dit qu'il fallait que ça reste comme ça."

Je voulais vraiment laisser une marque dans mon ère MotoGP.

Fabio Di Giannantonio termine officiellement la saison sans guidon alors qu'il vient de réaliser les meilleures courses de sa carrière, avec la victoire au Qatar suivie de cette remontée impressionnante à Valence. Il pourrait trouver refuge chez VR46 en prenant la place libérée par Luca Marini, qui doit encore être confirmé par Honda, ses résultats ayant plaidé pour lui.

Après avoir appris qu'il devrait céder sa place à Marc Márquez pour la saison 2024, l'Italien a su se remobiliser, malgré le choc de quitter la structure avec laquelle il a évolué dans les trois catégories :"Ça n'a pas été facile parce que l'équipe Gresini a toujours été ma safe place. C'est mon équipe depuis presque toujours. Je me sentais vraiment dans une famille donc quand ils ont décidé de se séparer de moi, j'étais vraiment triste, je ne m'y attendais vraiment pas."

"J'ai une fantastique équipe de mon côté, mon entraîneur chez moi, ma famille évidemment, mon manager, mon assistant, mon meilleur ami et aussi mon coach. On a fait un travail incroyable ensemble pour se concentrer sur les performances, pour que je sois la meilleure version de moi-même. J'ai commencé à me concentrer vraiment sur ça."

"Je me disais que ça pouvait être mes dernières courses en MotoGP donc je voulais vraiment laisser une marque dans mon ère MotoGP. On a commencé à progresser et on a atteint ce niveau."

Les prochaines heures seront décisives pour l'avenir de Fabio Di Giannantonio, puisqu'il pourrait être officialisé chez VR46 avant le test de mardi... ce qu'il a confirmé à sa manière : "Disons que si vous voyez un beau gosse jouer sur une nouvelle moto mardi, ça pourrait être moi ! [rires]"