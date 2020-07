Fabio Quartararo, 25e vainqueur en MotoGP !

Qui aurait pu penser, le 19 septembre 1999, quand Régis Laconi s'imposait à Valence, que celui qui lui succéderait au palmarès des vainqueurs français dans la catégorie reine des Grands Prix moto n'avait alors que cinq mois ? Les 500cc ont cédé la place aux MotoGP, le petit Fabio Quartararo est devenu grand et voici qu'il a à son tour connu son jour de gloire, ce dimanche à Jerez.

Pour ce qui n'était que son 20e départ parmi l'élite, Quartararo est allé au bout de son rêve, déjà touché du doigt à plusieurs reprises l'année dernière. Il est le 110e pilote à s'imposer en catégorie reine depuis 1949, et le 25e depuis la création du MotoGP et une première revenue à Valentino Rossi au Grand Prix du Japon 2002. Depuis la mise en place du championnat tel que nous le connaissons aujourd'hui, aucun Français n'avait encore réussi à gagner !

Depuis que Jack Miller a mis un terme, en 2016, à la très longue domination de ceux que l'on surnommait les Quatre Fantastiques (Rossi, Lorenzo, Pedrosa et Márquez, qui avaient remporté à eux quatre les 62 victoires précédentes), Quartararo est le septième à ouvrir son compteur. L'exceptionnelle saison 2016 avait compté quatre nouveaux vainqueurs, sur un total étourdissant de neuf pilotes différents à être montés sur la plus haute marche du podium. Il a ensuite fallu attendre 2019 pour voir de nouvelles entrées dans ce cercle fermé, avec Álex Rins et Danilo Petrucci.

Parmi les 25 pilotes qui se sont un jour imposés en MotoGP, on retiendra par ailleurs qu'ils ne sont que cinq à être également devenus Champions du monde dans la catégorie telle que nous la connaissons actuellement, Dani Pedrosa ayant prouvé à ses dépens que le nombre de victoires en course n'était pas gage de couronne.

Tous les pilotes vainqueurs en MotoGP (depuis 2002) :

