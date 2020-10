Quartararo ne comprend pas pourquoi il a "tout perdu"

La deuxième course sur le MotorLand Aragón s'est mieux déroulée que la première pour Fabio Quartararo, mais elle a également été difficile et lui vaut de perdre huit points au championnat. Le pilote du team Petronas a vu l'arrivée à la huitième position, derrière deux de ses principaux adversaires pour le titre, Joan Mir, encore présent sur le podium, et Maverick Viñales, alors qu'il était optimiste après un warm-up encourageant.

"Je ne suis pas vraiment satisfait, parce que ce matin, au warm-up, on a trouvé quelque chose de positif, on se sentait performants", a expliqué Quartararo. "Mais j'ai tout perdu en course. Ce n'était pas très facile. Je suis content de quitter Aragón parce qu'on a été en difficulté tous les jours pendant deux semaines. Je vais vraiment me concentrer sur Valence maintenant. Je suis certain que Valence sera une meilleure piste pour nous, avec moins de dégradation des pneus. Je pense qu'on sera rapides et constants, pas comme ici."

Franco Morbidelli, son équipier, a pourtant réussi à s'imposer ce week-end. L'Italien dispose d'une machine légèrement différente, la Yamaha de 2019, mais Quartararo estime que la différence se fait dans leur façon de contrôler la machine. "C'est une question de style de pilotage. On a plus ou moins la même moto, on a débuté avec les mêmes pneus. C'est sûr que c'est lié au style de pilotage. Il a été été très bon. On doit comprendre pourquoi on a été si lents en course."

Après un mystérieux problème de pression de pneu avant dans la première course, que Michelin attribue aux choix du team Petronas mais que Quartararo pense lié à son style de pilotage, des soucis d'adhérence ont encore perturbé la course du Français, dans les phases d'accélération. Une nouvelle fois, il peine à trouver une explication à ce problème.

"Le problème était que quand j'étais derrière, je voulais ouvrir [l'accélérateur] comme je le faisais en EL4, faire des 1'48"5, 1'48"4. Dès que j'ouvrais, je perdais de l'adhérence très brutalement. C'est pour ça que je ne suis pas très content, parce que ce matin, j'étais très content de nos changements, mais dès que la course a débuté, je n'avais pas de sensations dans le premier tour, pas d'adhérence, pas de traction. C'est très étrange. Je n'ai aucune idée de pourquoi, mais c'est étrange."

Comme la semaine dernière, Quartararo estime que son choix de gommes, un medium à l'avant comme à l'arrière, n'est pas la source de ses difficultés. "Le pneu était OK. Franco a gagné et a fait une course incroyable avec deux medium, avec une Yamaha. Donc le choix de pneus était bon."

Le pneu avant n'a pas posé les mêmes problèmes que dans la première course en Aragón : "Je n'ai pas vraiment regardé la pression du pneu. Mais il semble que c'était bon. Il ne m'en ont pas parlé dans le meeting avec l'équipe. Je pense que c'était OK."