Fabio Quartararo "vraiment triste" de sa 14e place à Portimão

Le Grand Prix du Portugal a illustré la fin de saison difficile de Fabio Quartararo. Avant l'extinction des feux, le Niçois n'a pas pu enclencher le variateur de sa Yamaha, ce qui l'a fait cabrer au moment de s'élancer. Quartararo est passé de la cinquième à la huitième place, avec encore l'espoir de doubler certains de ses rivaux, mais il a finalement dégringolé dans le classement pour voir l'arrivée à une décevante 14e place. Le pilote du team SRT n'a pas été touché par le souci de pression de pneu qui l'avait ralenti au GP d'Aragón mais par une douleur au bras, et il a donc dû ralentir.

"C'était très mauvais pour moi", a reconnu Quartararo. "J'ai eu un problème avec le holeshot device au départ, donc j'ai pris un très mauvais envol et j'ai perdu des places. Je pensais que je pouvais remonter, mais malheureusement, un peu avant la mi-course, j'ai eu un arm-pump. C'était assez étrange. J'ai eu l'impression que d'autres pilotes avaient un arm-pump. Je suis vraiment, vraiment triste. Je pense qu'on pouvait finir entre la cinquième et la huitième place aujourd'hui. C'était très difficile à partir de la mi-course. Je voulais faire mieux."

Arrivé à Portimão au cinquième rang, Fabio Quartararo pouvait encore prendre la deuxième place d'un championnat qu'il a longtemps mené cette année. Sa course difficile l'a finalement fait chuter à la huitième position de la catégorie tandis que son équipier, Franco Morbidelli, est devenu vice-champion grâce à son nouveau podium. Alors qu'il quitte ce soir le team Petronas pour rejoindre l'équipe Yamaha factory, Quartararo reconnaît finir la saison avec un goût amer.

"Quand on finit les trois dernières courses si mal, c'est dur d'être content de la saison", reconnaît celui qui n'a plus connu un seul top 10 en course après le GP de Teruel, tout en se satisfaisant de ce qu'il a accompli plus tôt dans l'année. "Mais je peux dire que c'est une saison dont je me souviendrai. J'ai gagné trois Grands Prix. Certains pilotes ne gagnent jamais en MotoGP et j'ai trois victoires. Si on regarde ça, c'est positif. En un sens, c'était une bonne saison, mais malheureusement, la fin n'a pas été très bonne. Je suis un peu triste."