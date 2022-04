Quartararo assume sa prise de risque : "Il fallait faire un pari"

Fabio Quartararo a tout tenté face à l'armada Ducati en qualifications à Austin, mais l'avantage des Desmosedici était trop grand. Dans son premier relais, le Français était en passe de signer le meilleur temps quand il a chuté dans l'avant-dernier virage, signe de son agressivité en piste. Un sprint et une traversée expresse de son garage l'ont mené sur sa deuxième moto. Malgré une amélioration de son chrono, le Champion du monde a dû se contenter de la sixième place, à plus d'une demi-seconde de la pole de Jorge Martín.

"J'ai juste fait de mon mieux", a résumé Quartararo. "Je savais que je voulais faire une bonne course demain, il fallait faire un pari. J'ai attaqué à 100% et on a eu une chute. J'ai encore essayé de faire de mon mieux dans le deuxième relais. C'était mieux mais dans le premier secteur, j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai pu améliorer les secteurs 3 et 4 mais quand il fait plus chaud, on a du mal à trouver l'adhérence et on doit dépasser la limite. Je suis satisfait parce que j'ai fait de mon mieux. Je n'ai rien à dire, ça peut arriver de tomber."

Bastianini et Márquez favoris selon Quartararo

Seul pilote à ne pas disposer d'une Ducati dans les deux premières lignes, le Français ne craint pas tant la domination des machines italiennes puisque selon lui, Enea Bastianini, pourtant moins bien placé du quintet de tête, et Marc Márquez, modeste neuvième sur la grille de départ mais grand spécialiste d'Austin, sont les pilotes avec le rythme de course le plus élevé.

"Beaucoup de pilotes ont un bon rythme. Heureusement les Aprilia sont restées en Q1 parce que le rythme qu'ils avaient était très bon. Pour moi, les favoris sont Marc et Bastianini pour demain. Ils ont un très bon rythme. Avant de venir vous parler, je regardais le secteur 3 de Bastianini en pneus usés, c'était [le chrono] de mon time attack, donc on aura beaucoup de mal en ligne droite."

Fabio Quartararo

"Si on regarde Bastianini, pour moi il a le meilleur rythme avec Marc", a ajouté Quartararo. "Ensuite, si on regarde Martín et Bagnaia, c'est un peu moins bien mais ils auront un bon rythme. Il faudra voir la dégradation des pneus parce qu'on n'est pas trop mauvais. On n'est pas les meilleurs mais on n'est pas trop mauvais donc on va essayer de faire de notre mieux et on verra ce qu'on pourra faire."

Les résultats ont été très inconstants pour Fabio Quartararo depuis le début de la saison. Face à l'incertitude qui règne actuellement en MotoGP, il préfère s'éloigner de la pression du résultat pour simplement donner le meilleur de lui-même : "Je n'ai pas d'objectif particulier. Je veux juste faire une bonne course et m'amuser, essayer de prendre un bon départ. On a pris de bons départs tout le week-end mais c'est totalement différent : la ligne droite opposée est un peu bosselée et en montée. [Je veux] faire un bon premier tour et faire des progrès."