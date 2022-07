Quartararo : "Je ne me mets aucune pression"

Comme il y a un an, Fabio Quartararo mène nettement le championnat à la pause estivale. Son avance sur son principal poursuivant est certes plus faible – 21 points sur Aleix Espargaró contre 34 sur Johann Zarco en 2021 – et il reste sur un GP des Pays-Bas à oublier avec deux chutes en course, mais il a été le pilote le plus régulier en terminant les dix premières manches parmi les neuf premiers.

La saison avait pourtant débuté timidement en raison d'une Yamaha que le Niçois jugeait trop limitée en ligne droite, mais il a décidé de faire fi des limites de sa machine et ce changement d'approche lui a permis d'enchaîner six arrivées dans le top 4. Désormais en parfaite harmonie avec sa moto et plus confiant que jamais dans son pilotage, le #20 assure ne pas ressentir le poids de la course au titre.

"Honnêtement, ça fait longtemps que je n'ai pas ressenti de pression", a expliqué Quartararo à Assen, avant la double chute qui a mené à son abandon en course. "J'ai remporté le championnat l'an dernier, je m'amuse, Yamaha ne me met aucune pression et je ne m'en mets aucune non plus. Je sens que je n'en ai pas la nécessité. Bien sûr, après les courses ou les qualifications, je ne dirais pas qu'il y a de la pression mais il y a du stress. C'est un moment plus stressant. Mais je gère plutôt bien la pression cette année."

Alors que certains de ses rivaux, comme Pecco Bagnaia et Enea Bastianini, ont parfois donné l'impression de craquer en cumulant les chutes dans la première partie du championnat, Quartararo a cherché à se détacher autant que possible du poids de la lutte pour le titre, situation appréhendée avec succès la saison passée après une campagne 2020 marquée par une première apparition en tête du championnat mais conclue sur un échec.

Fabio Quartararo a remporté trois courses cette année

Le Français veut aborder les courses les unes après les autres sans gérer son capital de points : "Tu connais ton potentiel, tu sais que tu peux te battre pour des podiums, des victoires et quand tu as, comme moi, déjà gagné un championnat, tu sais désormais ce qu'est la pression. Bien sûr, l'an dernier, j'ai eu la pression lors des deux dernières courses où j'ai joué le championnat."

"Ces courses ont été vraiment dures mais actuellement, en milieu de championnat, mon unique objectif est de me battre pour la victoire et je ne pense pas au championnat. Dès que je suis sur la moto, je pense à la nouvelle course et pas au fait que je suis premier au championnat et qu'il faut que je le reste. Je pense que c'est l'un de mes points forts."

Cette approche s'est confirmée lors du dernier Grand Prix avec l'attaque manquée de Quartararo sur Espargaró, qui a finalement permis au pilote Aprilia de lui reprendre 13 points au championnat. S'exprimant avant cet épisode, le pilote Yamaha exposait son désir de tirer les enseignements des erreurs de ce type, ce qu'il devra donc mettre en pratique à la reprise, début août.

"Dans chaque mauvais moment, on peut trouver un peu de positif, c'est ce qui m'a vraiment permis de dépasser de mauvais résultats ou de mauvaises situations. Bien sûr, il y a [dans ces moments-là] 90% de mauvais mais il y a 10% qui va nous faire progresser dans notre carrière. J'ai vraiment connu de mauvaises années en 2016 et 2017 et je pense que ces deux années m'ont rendu plus fort."

Zarco épaté par la maturité de Quartararo

Johann Zarco et Fabio Quartararo

Pourtant plus âgé de près de dix ans, Johann Zarco se dit particulièrement impressionné par la façon dont son compatriote gère les événements depuis son titre mondial. Les attentes extérieures comme personnelles sont plus élevées cette année mais selon le pilote Pramac, cela ne gène pas le Champion en titre.

"Ce qui est impressionnant de la part de Fabio, au-delà de la partie technique du pilotage, c'est sa capacité à porter le poids d'être Champion du monde", a-t-il souligné. "Quand on joue un deuxième titre, on a une plus forte pression, que l'on se met soi-même, parce qu'on sait qu'on peut gagner donc on veut le refaire, et tout le monde attend que l'on gagne. Il le fait actuellement, c'est impressionnant d'avoir cette maturité pour contrôler le championnat de cette façon."

Le mental n'est pas la seule force de Quartararo selon Zarco, également admirateur de la capacité du pilote Yamaha à conserver un rythme élevé quand il est lui-même en délicatesse avec ses pneus.

"En Catalogne et encore plus au Sachsenring, j'ai très bien vu le rythme : dans des conditions très dures, quand il fait très chaud, tous les pilotes ont du mal avec le pneu. Il a une vitesse que l'on peut suivre au début, mais après il y a un moment où il faut ralentir parce qu'on ne peut pas garder ce rythme. Or, ça semble facile pour lui. C'est ce que tous les pilotes veulent mais que tous ne peuvent pas faire. C'est ce qui est bien pour lui."

Avec Charlotte Guerdoux