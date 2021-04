Quartararo se sent bien lancé après une journée rassurante

Fabio Quartararo attendait le rendez-vous de Portimão avec une impatience teintée de craintes, convaincu que le verdict de la piste portugaise serait plus révélateur que ses performances à Losail, où l'ensemble des roulages ont été concentrés en ce début d'année. Cinq mois après un Grand Prix qui s'était révélé particulièrement éprouvant pour lui, le Français a fait partie des leaders de la première journée d'essais libres, qu'il a bouclée en deuxième position, et son soulagement est évident.

"Mes doutes se sont envolés, la moto fonctionne bien", se réjouit-il en cette fin de journée. En forme physiquement (il soigne avec réussite une tendinite héritée de la première course qatarie), il apparait également solide psychologiquement. "Mentalement, il y a une différence pour moi. L'année dernière, j'étais arrivé dans un état d'esprit où j'avais eu deux chutes à Valence, la moto fonctionnait mal. J'étais arrivé ici avec cette mentalité, et j'avais tort. Maintenant, j'arrive de ma victoire au Qatar et je sens que tout va bien. Je suis content, et je pense qu'on peut faire quelque chose de très bon sur ce circuit."

"Mentalement, je me sens plus fort. Je me plains moins, et ça aide. Il s'agit donc plus de mes sensations que de mon pilotage de la moto. C'est la première chose. Ensuite, je pense que j'ai un peu les mêmes sensations avec la moto que celles que j'ai eues au Qatar, où elle tournait un peu mieux et me donnait des mêmes sensations comparables à celles du châssis de 2019. C'est un point très positif et je pense que c'est un grand pas en avant pour nous."

À l'aise durant les deux séances de cette journée, le pilote Yamaha a en effet su afficher un style coulé qui n'est pas sans rappeler l'aisance qui a pu être la sienne lors de ses meilleures performances dans la catégorie. Tout juste vainqueur au Qatar, il accueille avec satisfaction une performance tout aussi prometteuse sur une piste aux caractéristiques pourtant nettement différentes.

"Je suis très fluide sur cette piste, et j'en suis très content parce que ça me rappelle 2019, où tout était très facile. Aujourd'hui, le rythme est venu comme ça", se félicite-t-il. "Je n'ai pas vu le rythme des autres, mais je sais que le mien était vraiment régulier et j'espère l'améliorer encore un petit peu. Tout le monde va s'améliorer, mais je pense sincèrement qu'on a de très bonnes possibilités de faire une belle course. J'ai un bon feeling avec la moto et j'espère que demain ce sera pareil."

"Il faudra voir aussi si les conditions vont s'améliorer, parce que l'adhérence était vraiment mauvaise [aujourd'hui]", précise Quartararo, d'autant plus satisfait de sa journée que le niveau d'adhérence aurait en effet pu mettre la Yamaha en difficulté. "Les conditions étaient les mêmes pour tout le monde, mais je ressens une amélioration par rapport à l'année dernière", explique-t-il. "Je suis content parce que même si le grip est faible, la moto fonctionne bien. C'est quelque chose d'important pour nous. Et puis, ça nous aide parce qu'on sait que les Ducati, ou disons les motos puissantes, sont un peu plus rapides que nous quand l'adhérence est faible. Donc si l'adhérence s'améliore, ce sera un peu mieux pour nous."

"Le fait que je me sente déjà très bien avec le grip qu'on a actuellement est déjà un grand pas en avant et j'ai hâte d'être à demain, que le grip s'améliore un peu ou pas", conclut le pilote Yamaha.

