Quartararo concentre tous ses efforts sur les qualifications

En raisons des éditions annulées pour cause de pandémie, Fabio Quartararo n'a roulé que deux fois à Phillip Island en MotoGP, en 2019 puis l'an passé, et n'a jamais vu l'arrivée de ces courses, à cause de chutes. Le Français espère naturellement faire mieux cette année même s'il n'affiche aucun objectif précis, incertain de sa capacité à atteindre la Q2.

"J'espère qu'on pourra être là", a commenté Quartararo en conférence de presse. "C'est une piste que j'aime vraiment. Malheureusement, je n'ai jamais fini une course en MotoGP sur cette piste mais on devra bien débuter le week-end. On sait que pour nous, les qualifications sont le plus important. On a le rythme plus ou moins partout mais la position de départ est toujours critique pour nous. Ce sera mon objectif numéro 1 ce week-end."

Les qualifications concentrent l'attention de Fabio Quartararo depuis plusieurs semaines, de bonnes positions sur la grille étant nécessaires pour l'aider à décrocher de bons résultats en course : "Je pense que depuis la mi-saison, on travaille différemment et on travaille plutôt bien. L'objectif pour les prochaines courses et de bien nous qualifier. Avec ça, on pourra déjà faire de gros progrès."

Le circuit de Phillip Island a souvent eu la réputation de permettre aux pilotes de faire la différence quelle que soit leur moto mais Quartararo estime que l'évolution du MotoGP en fait une piste "moitié-moitié" sur laquelle il est désormais nécessaire d'avoir une machine performante pour décrocher un bon résultat.

"Il faut aller dans ses propres retranchements parce qu'il y a des virages rapides et qu'il faut donner tout ce que l'on a. Je pense qu'il y a quelques années, c'était beaucoup plus une piste de pilote. Je pense que c'est un peu différent maintenant, mais ça sera fun."

La Yamaha n'est peut-être pas la machine la mieux taillée pour le circuit australien et Quartararo n'est pas vraiment rassuré par le fait qu'Álex Rins s'est imposé l'an dernier au guidon de la Suzuki, alors seule autre machine du plateau équipée d'un quatre cylindres en ligne et pas d'un V4.

"Je ne pense pas vraiment que le quatre cylindres en ligne était le problème", a estimé Quartararo, déplorant surtout le manque de vitesse de pointe de sa moto : "C'est la puissance qui peut être problématique. L'an dernier, j'ai essayé de préserver le pneu trop tôt mais quand on sort du dernier virage et dans toute les lignes droites, cette puissance nous manque."