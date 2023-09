Quartararo a coupé son effort volontairement en fin de course

On prend les mêmes et on recommence à Misano. Comme la veille en course sprint, Fabio Quartararo n'a pas pu faire mieux que la 13e place au Grand Prix de Saint-Marin, au terme d'une course qu'il décrit simplement comme étant "exactement la même" que samedi. Parti depuis cette même position sur la grille de départ, il s'est un temps retrouvé encore plus loin dans le peloton.

La problématique est récurrente avec une incapacité à doubler des adversaires, y compris plus lents que lui. Las, en fin de Grand Prix le Champion du monde 2021 s'est décidé à basculer avec un peu d'avance sur la journée de test qui l'attend lundi afin de vérifier le véritable rythme de sa Yamaha avec le champ libre.

"J'ai même décidé, cinq tours avant la fin, de couper et de perdre une seconde", raconte-t-il. "Le tour d'après, je roulais une seconde plus vite et j'étais déjà dans le pneu de Johann [Zarco]. Déjà qu'on a du mal sur le rythme comparé au podium, si en plus on ne peut pas dépasser des pilotes qui sont plus d'une demi-seconde plus lents, c'est frustrant. Mais bon, ça fait partie de cette année, malheureusement."

Les symptômes décrits par Fabio Quartararo au guidon de sa M1 sont inlassablement identiques d'un week-end sur l'autre. "On n'arrive pas à doubler et surtout, comme je le dis depuis quelques années, le style de pilotage qu'on a, comparé aux autres, est totalement différent, donc c'est vraiment, vraiment compliqué", répète-t-il.

Le test si déterminant pour l'avenir se présente désormais sur cette même piste italienne, où le pilote tricolore s'attend à disposer de nouveautés qui concerneront "moteur, châssis et aéro". Une journée de lundi attendue : "C'est la seule chose dont j'ai vraiment envie cette année. Je ne lâche rien, même si au niveau de la position ce n'est pas ce qu'on veut."

À court terme, une amélioration des résultats devra passer par de meilleures performances en qualifications mais, là encore, Fabio Quartararo se montre plutôt pessimiste.

"Je ne vais pas dire aucun espoir, mais en tout cas on est en difficulté pour trouver une solution pour s'améliorer", précise-t-il. "J'aurais pu rouler en 1'32"0 ou 1'31"9 si je faisais vraiment un tour très rapide avec les pneus usés. Le tour qualif, c'était 1'31"5, donc une demi-seconde [plus vite]. On n'arrive pas à faire vraiment cette différence, parce qu'ils peuvent utiliser plus de puissance, ils peuvent générer plus de grip, et ça on ne l'a pas."