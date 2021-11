Course frustrante et premier abandon pour Quartararo

Pour la première fois de la saison, Fabio Quartararo est parti à la faute en course, ce dimanche, au Grand Prix de l'Algarve. Mais plus que le signe d'une déconcentration que d'autres champions ont pu connaître avant lui dans la foulée de leur sacre, le Français y voit le résultat de sa frustration, après une course passée à klaxonner derrière les Ducati.

Samedi, Quartararo a décroché la septième place sur la grille de départ, un maigre résultat au vu du potentiel qu'il avait affiché depuis le début du week-end à Portimão, mais qui faisait suite à de mauvaises sensations ressenties qu'il espérait vite mettre derrière lui. Seulement, en s'élançant depuis la troisième ligne, il a passé la quasi-totalité de la course derrière les Desmosedici de Jorge Martín puis de Johann Zarco, sans parvenir à les dépasser. Septième à quatre tours de la conclusion, il a fini par perdre le contrôle dans une manœuvre qu'il savait trop forcée.

"Franchement, j'aurais pu être beaucoup plus rapide toute la course. J'aurais vraiment pu avoir le rythme de Pecco [Bagnaia], c'est certain", estime le pilote Yamaha. "Je me souviens qu'il est parti 11e ici [en avril] et dépasser n'avait pas été un problème [pour lui], mais moi je suis resté 15 tours derrière Martín et même s'il roulait une seconde moins vite je n'ai pas pu le dépasser."

"Pour être honnête, on est trop loin avec la vitesse qu'on a. Sur ce type de piste, quand on manque les qualifs on ne peut que pousser à la limite. J'ai fait plein d'erreurs, y compris celle qui a mené à ma chute. J'ai freiné beaucoup trop tard et j'ai essayé de tourner, donc je sais pourquoi je suis tombé. C'est vraiment dommage qu'on ait ce genre de difficultés parce que la moto est vraiment bien à piloter, mais avec cette vitesse on ne peut pas faire la moindre erreur", regrette Quartararo, qui a déjà clairement exprimé le souhait de recevoir une machine plus puissante pour la saison prochaine.

Le #20 conclut donc cette journée avec le sentiment d'avoir perdu la course dès les qualifications, tant ses difficultés du jour ne le surprennent pas au vu des quatre Ducati qui s'élançaient devant lui. "Si j'avais fait de super qualifs, j'aurais pu me battre pour la victoire, c'est certain. Si vous manquez les qualifs, vous pouvez dire bye bye au podium et à la victoire", résume-t-il.

"Ce matin mon rythme était très bon, et il l'a été tout le week-end à part samedi après-midi. C'est juste dommage de ressentir cette différence. Franchement, quand je suis tombé je me disais juste 'on verra ce qui se passe'. J'étais à la limite et je n'ai pas pu prendre le virage, mais je savais que si j'attendais j'allais être dépassé par les autres, alors j'ai essayé et ça n'a pas marché. Je vois clairement des points faibles sur notre moto que les autres n'ont pas, mais je vois aussi des points clairement positifs que les autres n'ont pas. On a vraiment besoin de… Même si on perd quelque part, il faut qu'on gagne en vitesse de pointe, parce qu'on ne peut tout simplement pas dépasser."

Le Français juge que la piste de Portimão a quelque peu accentué cette difficulté, par rapport à celle de Misano où, il y a deux semaines, il a réussi à effacer le désavantage de son départ depuis la 15e place : "Les accélérations ici sont vraiment sensibles. On a une grande ligne droite, de grandes accélérations, et puis il y a de très gros freinages et les Ducati sont fortes au freinage, donc sincèrement je pense que c'était un des pires circuits."

"C'est frustrant, quoi ! J'étais derrière Martín pendant 15 tours, j'étais trois-quatre dixièmes, même une demi-seconde plus rapide, et non, j'étais derrière, coincé, et c’était vraiment frustrant. Une course où j'aurais vraiment pu m'amuser, ça a été une course qui n'était vraiment pas amusante et plus un cauchemar qu'autre chose", conclut-il.