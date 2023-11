Difficile pour Fabio Quartararo de retrouver Valence loin du sommet

Le GP de Valence va marquer cette semaine la fin d'une saison éprouvante pour Fabio Quartararo, huit mois durant lesquels le Champion du monde 2021 n'a eu de cesse de se battre pour sauver ce qui pouvait l'être en piste tout en cherchant à mobiliser les ingénieurs Yamaha afin d'obtenir les progrès nécessaires pour l'an prochain.

À l'heure de ses retrouvailles avec le circuit Ricardo Tormo, le Français ne peut s'empêcher d'avoir une pensée pour la situation qui était la sienne il y a un an, lui qui s'était présenté au départ du dernier Grand Prix de la saison avec encore une chance de remporter le titre. Aujourd'hui en bagarre pour sauver sa place dans le top 10 du classement général, c'est avec un certain soulagement qu'il voir arriver le tomber de rideau.

"[Je suis] content de terminer, mais on veut vraiment bien faire jusqu'à la dernière course et j'espère qu'on pourra finir sur une bonne note. C'est toujours mieux de terminer avec de bonnes sensations et un bon résultat qu'avec un mauvais ressenti", explique Fabio Quartararo à la veille des premiers essais à Valence. "C'est un circuit que j'aime bien. En plus, avec le nouveau goudron je pense que ça peut être pas mal, avec plus de grip, donc on va essayer de faire un bon résultat et surtout de terminer sur une bonne note."

Questionné sur sa situation, radicalement différente de celle qui était la sienne il y a un an, il admet : "C'est dur, franchement. À chaque fois qu'on arrive sur un circuit, on se souvient de ce qu'on y a fait les années précédentes. Ces deux dernières années, je suis arrivé à Valence d'une manière totalement différente. C'est difficile, mais il faut voir les choses autrement, à savoir qu'on a acquis beaucoup d'expérience cette année et que je travaille très dur pour revenir à Valence comme [j'y étais] en 2022 et 2021."

Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images La tournée asiatique de Fabio Quartararo a été marquée par des podiums en Inde et en Indonésie.

Si ce championnat a été rude, la partie finale s'est révélée correcte avec tout de même deux podiums célébrés pendant la tournée asiatique. Interrogé sur ce qui a progressé pour ainsi améliorer sa courbe de résultats, le Français répond : "[Qu'est-ce qui a] progressé sur la moto ? Sincèrement, il n'y a pas eu grand-chose. Toutes les choses qu'on a eues, on ne les a pas utilisées, donc il n'y a pas eu d'améliorations sur la moto. Il va falloir trouver une solution pour l'année prochaine mais je pense qu'on a réussi à très bien s'adapter et à faire une très belle tournée asiatique."

"Il n'y a pas une réponse claire quant à savoir pourquoi ces courses ont été beaucoup mieux. Je me suis plus adapté à la moto aussi. Même si elle ne s'est pas améliorée, elle a quand même changé et je me suis adapté un petit peu mieux."

Sitôt la saison bouclée, c'est le chapitre 2024 qui va s'ouvrir, avec un premier test d'intersaison dès mardi. Une journée dont Fabio Quartararo cherche à modérer l'importance, déjà conscient que c'est au moment de la reprise, au mois de février, qu'il pourra s'attendre aux plus grandes nouveautés techniques.

"Je sais ce qui m'attend", indique-t-il au sujet du test à venir. "Il ne faut pas que je m'attende à quelque chose de très, très grand. Il faut surtout que je m'attende à un test [qui permettra de déterminer] une direction [à prendre], plus côté gauche ou côté droite, mais ça ne sera pas vraiment un test où il faudra espérer de très grandes choses."