Quartararo en difficulté et "très à la limite pour rien"

Fabio Quartararo a été l'homme fort des qualifications cette saison, ce que confirme le classement final du BMW M Award, qu'il remporte avec un score final de 318 points, et pourtant il a terminé les dernières qualifs de l'année avec la moue des mauvais jours. Il y a deux ans, il signait ici-même une superbe pole position avec un chrono en 1'29 devenu rarissime depuis que Jorge Lorenzo a enregistré le record absolu de la piste en 2016, mais aujourd'hui sa performance est restée bien plus modeste, sans qu'il parvienne à comprendre pourquoi.

Vendredi, déjà, le Français se disait "totalement perdu" après les premiers essais libres, dans l'incapacité d'expliquer son 11e temps tout comme une chute qui avait perturbé la seule séance sèche du jour, et déplorant le comportement agressif de sa Yamaha. Aujourd'hui, il a d'abord dédié les EL3 à une longue évaluation du pneu avant medium et, malgré un time attack en conclusion de la séance, il a dû se contenter d'une modeste neuvième place.

Passé par la suite à la gomme avant dure, il a semblé avoir trouvé la solution et s'est hissé au deuxième rang des EL4, juste avant les qualifications. Pourtant, Quartararo ressentait malgré tout des problèmes de tenue de son pneu durant cette séance et, dans la foulée, la chasse au chrono n'a pas livré le résultat escompté et il a dû se contenter de la huitième place.

"Entre les EL3 et les EL4, on est passé sur le pneu avant dur et j'ai eu de meilleures sensations, mais en qualifs je n'avais tout simplement pas de sensation ni de soutien dans l'avant. La moto tournait très mal et je n'ai pas réussi à faire un tour. J'ai fait deux tours en 1'30"6 et on aurait dit que j'étais en quête de la pole position ! Je me suis senti très à la limite pour rien", décrit-il.

"Pour être honnête, on est en mauvaise situation à l'heure actuelle. Je ne sais pas si ça vient de la piste ou pas, mais il y a deux ans on avait réussi à afficher un bien meilleur rythme, j'avais roulé en 1'29, et l'année dernière Franco [Morbidelli] avait roulé en 1'30"0, or [aujourd'hui] on est tous les deux sept dixièmes plus lents", constate Quartararo.

"Je ne suis vraiment pas content de la manière dont se sont passées les choses et j'aimerais comprendre pourquoi, parce qu'au freinage, le pneu hard est déjà trop tendre. C'est dur à comprendre et j'aimerais savoir pourquoi j'ai eu d'aussi mauvaises sensations aujourd'hui."

Le Français, qui n'a plus été en pole depuis le Grand Prix de Catalogne, a donc à nouveau manqué les deux premières lignes, comme lors des deux week-ends précédents. Et il a assisté impuissant à la prise de pouvoir de Ducati sur une piste censée ne pas correspondre à la Desmosedici.

"Quand on a quatre pilotes dans le top 5, je pense que c'est un petit peu une piste Ducati actuellement ! Tous ces pilotes sont très rapides, mais le truc c'est qu'il y a deux ans on a décroché la pole et on faisait de petits 1'30 en qualifs, or maintenant faire 1'30 c'est juste un cauchemar. C'est dur de comprendre ce qui se passe. Il nous manque beaucoup de choses alors je suis curieux de voir pourquoi on est aussi loin."

"C'est sûr que le pneu avant ne nous aide pas sur cette course mais, sincèrement, on ne peut pas être à sept dixièmes par rapport à il y a deux ans. Ce qui se passe en ce moment est incompréhensible, surtout sur ce circuit. Quant au rythme de course, en EL4 on n'était pas si mauvais que ça mais plus on fait de tours plus on a de mal : le pneu avant devient un chewing-gum, et c'est le pneu dur donc c'est dur à comprendre."

"Franchement, c'est assez étrange et triste de ne pas arriver à savoir ce qui s'est passé. Il faut qu'on comprenne parce que demain ce sera une longue course et je ne sais toujours pas pourquoi on est aussi lents", regrette le Champion du monde, qui tente malgré tout de se préserver face à ce week-end mal embarqué : "L'année dernière, je voulais trop me mettre dans ce qui était réglages et tout ça, donc j'essaye de ne pas trop me concentrer là-dessus et d'oublier un petit peu."