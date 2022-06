Fabio Quartararo : "Une erreur de débutant"

Fabio Quartararo reconnaît sa faute. Après deux victoires consécutives et sur un circuit où il s'était imposé l'an passé, le Champion du monde a vécu une course catastrophique à Assen, marquée par deux chutes. La première a déjà suffi à mettre fin à ses chances : troisième après un premier virage mal négocié, Quartararo a voulu reprendre l'avantage sur Aleix Espargaró dans le cinquième tour mais il a perdu l'avant au virage 5 et emmené son rival avec lui dans les graviers.

"J'ai fait une erreur de débutant, j'ai voulu trop pousser dès le début", a reconnu Quartararo au micro de Canal+. "C'est avec ces erreurs qu'on apprend pour le futur, mais c'était une erreur vraiment bête. On aurait très bien pu faire un très bon rythme et se battre pour la victoire. Ce sont des erreurs qui font apprendre pour le futur."

Quartararo est reparti bon dernier et il a fini par revenir dans la voie des stands mais Yamaha l'a renvoyé en piste, avec l'espoir que l'arrivée de la pluie ouvre une perspective de points. Mais le Français a connu une nouvelle chute, encore au virage 5, après avoir été éjecté de sa machine. Il souffrait de l'épaule gauche et a été examiné au centre médical, où aucune fracture n'a été détectée.

"Je voulais repartir et tenter de marquer quelques points mais j'ai vu que la moto était un problème. Je me suis arrêté, le team m'a dit de repartir en cas de pluie mais en repartant, j'ai très bien vu que quelque chose ne fonctionnait pas. J'ai essayé mais je ne sais pas, il faut qu'on analyse la chute mais j'ai perdu l'arrière un peu brusquement, donc on verra ce qu'ils disent. J'ai fait une erreur de débutant."

L'erreur de Fabio Quartararo a eu des conséquences sur la course de son premier poursuivant au championnat, Aleix Espargaró, qui n'était plus que 15e après avoir repris la piste. Le pilote Aprilia a réussi une spectaculaire remontée jusqu'à la quatrième place et méritait probablement mieux ce dimanche.

"Le vainqueur d'aujourd'hui, c'était lui vu le rythme qu'il avait", a souligné Quartararo, qui est allé à la rencontre d'Espargaró une fois l'épreuve terminée : "[Je voulais] juste m'excuser de mon erreur. Il a fait une très belle course."

Cette chute met fin à une belle série pour Fabio Quartararo, qui restait le seul pilote du plateau toujours dans les points cette saison et même toujours dans le top 10. Le leader du championnat ne veut pas que ce Grand Prix vienne casser sa dynamique et espère reprendre sa marche en avant quand la saison reprendra, dans six semaines à Silverstone : "On a fait une erreur sur ce circuit mais notre potentiel est là donc j'espère la même chose que dans les courses précédentes. On verra bien."