Quartararo en route vers le titre ? Ce qu'en disent les statistiques

80%... C'est le pourcentage de cas où celui qui a remporté les deux premiers Grands Prix de la saison dans la catégorie reine l'a terminée en remportant le titre. Sur les 25 dernières fois où un pilote s'est ainsi imposé sur les deux premières manches, 20 ont été couronnées de succès.

Parmi les cinq tentatives qui n'ont pas abouti, trois pilotes ont manqué le titre à la suite d'un accident. En 1992, Mick Doohan était en quête de son premier titre lorsqu'une chute à Assen a ruiné sa saison. Il en a été de même pour Jim Redman en 1966, à qui un accident survenu en Belgique a coûté la fin de sa carrière. Puis il y a bien entendu le cas dramatiquement célèbre de Jarno Saarinen, tué à Monza en 1973.

Les deux cas restants sont précisément les plus récents. La dernière fois qu'un pilote qui avait si bien débuté la saison n'a pas réussi à remporter le championnat, c'était en 2017. Tout juste arrivé chez Yamaha, Maverick Viñales avait dominé les deux premières courses de l'année et on le pensait lancé dans une saison qu'il allait écraser.

Après ces deux premières manches, il avait déjà cumulé 37 points d'avance sur celui qui, au final, serait sacré champion : Marc Márquez. Viñales, lui, terminerait l'année troisième, distancé de 68 points... Un souvenir qui lui a servi de leçon, comme il le rappelait lui-même pendant le week-end du Grand Prix d'Andalousie : "Le championnat est très long, même s'il y a moins de courses, et tout peut arriver, j'en ai fait l'expérience il y a trois ans."

L'autre épisode de ce type concerne Kenny Roberts Jr en 1999. L'année où Mick Doohan a dû se retirer pour cause de blessure − à la suite d'un accident survenu à Jerez, dans le virage qui a blessé Marc Márquez cette année, soit dit en passant −, l'Américain a entamé le championnat par un doublé. Álex Crivillé avait alors 21 unités de retard, mais à la troisième manche l'Espagnol a pris les commandes avec un point d'avance, et il n'a ensuite plus lâché la place de leader.

Fabio Quartararo est le 26e pilote à remporter les deux premières courses de la saison dans la catégorie 500cc/MotoGP, depuis la création du championnat en 1949. Le jeune Français a pris dix longueurs d'avance sur Maverick Viñales, deux fois deuxième lors des courses de Jerez. Mais les regards se tournent aussi vers Marc Márquez, le grand absent à ce stade, et qui compte donc 50 points de retard après avoir abandonné lors de la première course et déclaré forfait à la deuxième.

Seulement, on le sait, cette saison est on ne peut plus atypique. Le MotoGP confirmera incessamment si la saison comptera encore 11 Grands Prix, ou bien si quelques manches (trois maximum) pourront venir s'y ajouter hors d'Europe. Maverick Viñales, mais aussi les autres prétendants à commencer par Andrea Dovizioso, nourrissent la féroce envie de stopper Fabio Quartararo !

Et le champion en titre est lui aussi pour le moins… atypique ! Les statistiques ont beau lui être défavorables, ce qu'il est parvenu à réaliser au cours de sa carrière suffit à ne pas exclure un retournement de situation. Il ne faut pas oublier notamment qu'en 2017 Márquez a compté jusqu'à 37 points de retard − après la deuxième course, comme nous l'avons évoqué, mais aussi après la sixième − et qu'il a fini par prendre la tête du championnat à la mi-saison et s'imposer avec… 37 points d'avance à la dernière manche.

Si l'on remonte plus loin dans sa carrière, il s'est montré plus impressionnant encore en 2011, en Moto2. Il a alors cumulé jusqu'à 82 points sur Stefan Bradl au bout de six Grands Prix… mais a marqué 190 des 200 points suivants ! C'est une blessure qui l'a finalement privé du titre en fin de saison.

Si quelqu'un peut faire mentir les statistiques, c'est bien Marc Márquez. Et ce n'est pas sa saison 2019 qui rassurera ses adversaires, puisque l'on rappelle qu'il a battu le record de points marqués sur un seul championnat (420 sur les 475 possibles) et qu'à l'exception d'une chute il n'a enregistré que des victoires et des deuxièmes places.