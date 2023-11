Fabio Quartararo attend le gros développement de Yamaha pour février

L'agenda des mois à venir s'éclaircit pour Fabio Quartararo. En dépit de la tenue prochaine du premier test de l'intersaison, qui aura lieu dans moins de trois semaines à Valence, le pilote français se focalise surtout sur d'autres essais, programmés pour le mois de février, afin d'y évaluer la nouvelle Yamaha préparée pour la saison 2024.

Ces tests sont les deux étapes faisant suite à des essais organisés en septembre à Misano, une journée qui permettait de découvrir les premiers développements en vue de la saison prochaine et qui avait laissé Quartararo sur sa faim. Lui qui a clairement indiqué que la suite qu'il donnera à son contrat était désormais entre les mains du constructeur, il sait donc qu'il ne doit pas nourrir de grandes attentes pour Valence mais plutôt patienter jusqu'au retour de la trêve hivernale.

Après avoir essayé le premier prototype du moteur 2024 de la M1, le Champion du monde 2021 avait déploré un manque de puissance toujours marqué, bien que le constructeur ait tempéré sa déception en faisant part de bons éléments, dans la lignée du plan qui avait été établi. Lin Jarvis admettait cependant ces derniers jours que le feedback rendu par le Français ce jour-là avait fait émerger le besoin de progresser dans tous les domaines.

Interrogé ce jeudi pour savoir s'il pouvait s'attendre à une deuxième évolution de ce moteur pour le test de Valence, Fabio Quartararo a fait savoir qu'il faudrait repousser quelque peu l'échéance : "Pour le moment, je ne leur ai pas parlé. Ils m'ont dit de ne pas m'attendre à un grand changement pour Valence. Normalement, le gros step sera pour ici, en février. Pour Valence, je ne sais pas à quoi m'attendre et si on aura quelque chose de nouveau."

Rendez-vous est donc pris pour le test de Sepang, du 6 au 8 février, une séance qui s'annonce d'ores et déjà décisive pour son avenir, à l'aube de sa dernière saison de contrat avec Yamaha. Et le Français a estimé qu'il pourrait bel et bien évaluer le potentiel de sa nouvelle machine en dépit des conditions météo qui règnent en Malaisie à cette période de l'année, et notamment de la chaleur qui pourrait avoir tendance à gommer d'éventuels défauts.

"Oui, parce que je pourrai vraiment me comparer aux autres et je pense que ce sera vraiment très important pour nous comme test. Et même s'il fait un peu plus chaud, sincèrement, ils peuvent très bien voir la différence sur les ordinateurs. Et rien qu'au feeling, entre une moto qui tourne un peu moins et un peu plus, on peut le ressentir."

Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo devra attendre le test de Sepang, en février, pour réellement découvrir la Yamaha de 2024.

Questionné sur les bons aspects que peut malgré tout avoir sa moto actuelle, Quartararo a décrit : "Je dirais que le freinage est quelque chose qu'on a pas mal amélioré, mais ça fait partie des seuls sujets sur lesquels on peut dire qu'on est très similaires aux autres. Les sensations avec l'avant et la partie freinage sont bonnes, mais il nous manque tout le reste et pour moi, la priorité ce sont évidemment le moteur et l'aéro. Et le turning qu'on avait par le passé était incroyable et maintenant, c'est vraiment un point faible pour nous, et avec ça, on a beaucoup de mal en particulier en pneus neufs."

"On a progressé sur le freinage, le front feeling est le même, mais on ne tourne plus comme avant. On est loin de la manière dont on tournait en 2019", a ajouté le Français. Cette baisse de turning vient-elle des progrès réalisés sur le freinage ? "Ce sont des réponses que je n'arrive pas à donner et je pense que même Yamaha ne connaît pas le problème, donc c'est surtout ça qu'on ne comprend pas. Le seul problème, c'est qu'on fait un petit step en moteur et un petit step au freinage, mais on perd deux steps en virage. On doit changer en permanence notre style de pilotage et ça n'est jamais mieux, donc c'est ça qui est le plus compliqué."

Objectif top 10 pour vendredi

En attendant les rendez-vous de l'intersaison, Fabio Quartararo va tenter de viser le meilleur résultat possible lors des trois derniers Grands Prix, à commencer par celui de cette semaine, à Sepang justement. Après deux podiums en Inde et en Indonésie, mais aussi une cinquième place en Thaïlande il y a deux semaines, il retrouve une piste qui lui a permis de livrer une superbe course l'an dernier.

"Franchement, l'année dernière on a réussi à faire quelque chose qui, pour moi, était exceptionnel. Je ne pensais vraiment pas faire ça. Il y a des accélérations, on est en 'engine limit' sur plein d'endroits. On en a sur beaucoup de circuits mais pas autant que celui-là. Il y a […] énormément d'endroits où on a cette limite et en plus de ça, on a du mal à tourner. C'est le point le plus compliqué."

"Je ne sais pas à quoi m'attendre, mais je vais au moins essayer de figurer dans le top 10 vendredi. C'est de loin le principal objectif et, après, le rythme est toujours plus ou moins bon. Donc ce sera mon principal objectif, d'être en Q2 dès vendredi. Pour moi, une course comme la Thaïlande serait super. Un top 6 ou 7, sur ce type de piste ce serait super."