Quartararo incertain de ses chances au Mugello : "C'est 50-50"

L'an dernier, Fabio Quartararo avait décroché un succès presque inattendu au Grand Prix d'Italie, sur un tracé pourtant peu favorable aux forces de la Yamaha. Le Mugello est surtout réputé pour sa très longue ligne droite, où la M1 est en délicatesse face aux puissantes Ducati, mais le Français avait fait la différence dans les rapides changements de direction du tracé toscan et tiré profit de l'abandon de Pecco Bagnaia.

Un an plus tard, Quartararo se plaint plus que jamais du manque de vélocité du quatre cylindres en ligne de sa machine mais a bon espoir de briller ce week-end. Le résultat final sera selon lui déterminé par la physionomie des premiers tours, ayant plus de difficultés quand il est englué dans un groupe.

"C'est dur [de faire un pronostic] parce que ce n'est pas une mauvaise piste pour nous, mais si on occupe une mauvaise position, ça peut être mauvais", a expliqué le Champion du monde en conférence de presse ce jeudi. "Je dirais que c'est 50-50. Si on prend un bon départ, qu'on a un bon premier tour, ça peut changer notre course. On verra comment ça se passera mais je pense que les deux prochaines [courses] seront dures."

"J'espère que la différence [avec la concurrence] sera plus ou moins la même que l'an dernier parce qu'on sait que les autres constructeurs ont pas mal progressé", a ajouté Quartararo. "Les secteurs 2 et 3 [les plus tortueux, ndlr] représentent notre point fort. Notre moto y est très bonne, je me sens bien dans ces virages."

Fabio Quartararo réclame souvent des nouveautés à Yamaha et la marque a choisi le Mugello pour lancer son deuxième – et dernier – carénage de la saison, un choix partagé par d'autres constructeurs en raison du besoin de chercher la vitesse de pointe sur ce tracé.

"On aura un nouveau carénage", s'est réjouit Quartararo. "Aleix [Espargaró] a dit qu'un [nouveau] moteur peut apporter quelques dixièmes, on espère aussi quelques dixièmes, même des secondes avec ce carénage ! [rires]"

"Je peux [juste] faire de mon mieux. Je fais de mon mieux depuis le Qatar, je donne tout ce que j'ai. On verra ce qu'on pourra faire en course mais je suis confiant, le Mugello est l'un de mes circuits préférés. On verra si on trouvera un bon rythme, si les qualifications seront bonnes, et on verra dimanche."