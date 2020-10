Un duel Quartararo/Mir pour la 9e place "comme pour la victoire"

Fabio Quartararo a vécu une course paradoxale au Mans, avec une bonne opération au championnat malgré une course difficile. Le Français n’a pas pu profiter de sa pole sous la pluie et a dû se contenter de la neuvième place, avec cependant la satisfaction de devancer Joan Mir et Maverick Viñales, deux de ses principaux rivaux dans la course au titre, et du fait qu'aucun des pilotes arrivés sur le podium ne soient en lice pour le championnat.

"Sincèrement, quand j'ai passé la ligne d'arrivée, j'étais content de finir devant Joan et Maverick", explique Quartararo. "Mais j’ai vu l’écran géant et j’ai vu un pilote en rouge gagner la course. Je me suis dit ‘Dovi a gagné aujourd’hui, il va se rapprocher'. Puis j’ai vu que c’était [Danilo] Petrucci. Je me suis dit que c’était bien ! Et le deuxième était Álex [Márquez], le troisième était Pol [Espargaró]. J’étais en colère mais content. Notre première course sous la pluie aurait pu être pire. Je suis toujours en tête du championnat. C'est vraiment une saison étrange! Je suis satisfait d'être encore devant au championnat."

Quartararo a dû se battre face à Mir pour la neuvième place dans le dernier tour de la course. Le pilote Suzuki l'a doublé mais le Français voulait à tout prix reprendre l'avantage : "Je pense que c'est la première fois que je pense au championnat en course. Quand il m'a doublé, je me suis dit que c'était impossible. Je n'allais pas voir l'arrivée sans rien tenter. J'ai essayé de freiner très tard au virage neuf, pour le doubler, le faire sortir un peu large, mais j'étais également large parce que j'ai dépassé la limite. Cette bataille pour la neuvième place était comme une bataille pour la victoire. C'était assez fun, tout le monde était à cent pour cent, même si on dit que personne ne veut gagner ce championnat. Tout le monde veut le gagner. J'aurais préféré finir devant mais c'était un bon dépassement."

Quartararo reste satisfait de sa première course MotoGP sous la pluie

Ce résultat n'est pas celui que le pilote du team Petronas espérait après avoir dominé toutes les séances d'essais et les qualifications samedi, mais il reste satisfait de sa première course MotoGP sur une piste humide. Le poleman a chuté au quatrième rang dès le départ et des difficultés pour gérer son pneu arrière l'ont fait dégringoler jusqu'à la onzième position. Plusieurs chutes ont permis au Français de remonter à la huitième place mais Stefan Bradl puis Mir l’ont doublé dans le dernier tour, avant qu’il ne reprenne l'avantage sur le pilote Suzuki

"Je voulais faire beaucoup mieux", concède Quartararo. "Je peux être content de ma course sous la pluie, ma première course dans ces conditions. Ce n'est pas si mauvais pour le championnat, mais évidemment, j'aurais préféré une course sur piste sèche, parce que nous avions un très bon rythme. Mais c'est comme ça. Nous devons nous concentrer sur Aragón dans quelques jours."

Quartararo n'était pas satisfait de ses performances sous la pluie vendredi matin, en Essais Libres 1, et l'averse survenue avant le départ l'a poussé à basculer sur des réglages inconnus pour lui : "Nous avons pris de gros risques. J'ai demandé à l'équipe de faire de gros changements sur la moto, et nous devions voir ce que cela allait donner. Parce que dans la première séance, ce n'était pas bon. Je pensais que ce serait mieux. J'ai quand même eu des difficultés pour faire chauffer les pneus mais j'étais un peu inquiet avant la course, parce que je n'avais jamais jamais testé ces réglages. Première course sur la pluie, première course avec ces réglages, en pole position, donc j'étais un peu nerveux, mais au final, c'était bien de voir que les réglages n'étaient pas si mauvais."

C'est surtout dans les premiers tours que Quartararo a été en difficulté, en raison d'un pneu arrière difficile à faire monter en température, une faiblesse récurrente de la Yamaha. "Au début, nous avons eu beaucoup de mal à faire chauffer le pneu arrière. C'est pour ça que Dovi et Petrucci m’ont doublé si vite. Mais en fait, j'avais de très bonnes sensations à l'avant, donc je voulais défendre ma position du mieux possible. Pol m'a doublé, je suis repassé devant pour essayer de garder la position, mais l’adhérence n'est arrivée qu'après huit ou neuf tours et c'était très dur à la fin. Ce n'était pas une course facile à gérer. Je pense que ces conditions sont notre principale faiblesse. Nous avons beaucoup de mal à faire chauffer le pneu arrière. C'est pour ça que le début de la course a été très mauvais pour nous. C'est un peu étrange, mais au final, nous avons réussi à identifier de bonnes choses pour l’avenir."