Quartararo : "Le moteur, la chose numéro 1 à améliorer"

Déjà en grande difficulté cette saison, Yamaha a touché le fond au Grand Prix de Grande-Bretagne. Les machines japonaises n'ont engrangé que trois points au cours du week-end : aucun en course sprint, puis deux avec la lointaine 14e place de Franco Morbidelli le dimanche, et un de plus avec la 15e place de Fabio Quartararo. Le Français, dernier sur la grille, avait certes réussi une belle remontée jusqu'à la septième place avant un accrochage avec Luca Marini, mais à aucun moment il n'a eu le rythme des leaders.

"Le top 5 a fini très proche", a souligné Quartararo. "Je pense qu'avec une position de départ légèrement meilleure, j'aurais peut-être fini entre Martín et les autres. Le problème pour nous est qu'on a énormément de mal quand il y a peu d'adhérence. Aleix [Espargaró] a fait le meilleur temps en 2'00"2 alors que l'an dernier c'était presque une seconde de mieux, donc il y avait plus d'adhérence [en 2022]. On perd énormément avec l'adhérence donc je n'aurais pas pu me battre avec les leaders."

La remontée de Quartararo lui a plus permis de voir les limites de la Yamaha face à la concurrence qu'apporté une quelconque satisfaction : "Je ne peux pas être plus optimiste juste parce que j'ai fait ce genre de course. Je n'ai pas eu de mauvaises sensations, je sais quel est le problème mais je donne 100%, j'essaie de me battre. Le seul que j'ai vraiment pu doubler était Franco, parce qu'on a la même moto et que je peux prendre les mêmes trajectoires que lui. Mais derrière toutes les autres, on revient au freinage, il s'échappent à l'accélération et on n'a jamais la possibilité de les doubler."

Selon Fabio Quartararo, cette faiblesse est principalement due au moteur, malgré les progrès apportés par Yamaha cette année. D'importants changements sur le quatre cylindres en ligne ont en effet permis de réduire le déficit de puissance, au point de pousser Maio Meregalli, team manager de l'équipe, à faire de l'aérodynamique le principal chantier pour améliorer la M1.

Quartararo confirme cette faiblesse mais ne partage pas totalement l'avis de son patron, estimant que générer autant d'appui que la concurrence ferait perdre une partie de la vitesse de pointe gagnée cette année : "Pour moi, la chose numéro 1 [à améliorer] est clairement le moteur. Si on regarde la vitesse [de pointe], on n'est pas si loin mais [à Silverstone], ils m'ont doublé [facilement]. C'est peut-être 10 km/h mais ils ont beaucoup d'appui. Si on a autant d'appui, on sera 5 km/h plus lents, donc ça fera 15 km/h [d'écart]. Ça veut dire que le moteur est lent."

Fabio Quartararo

"Au final, c'est le principal élément que l'on peut utiliser du début à la fin de la saison. Après, si on veut ajouter de l'aéro, [modifier] le châssis, l'échappement, on peut le faire pendant la saison. Mais le moteur, c'est la chose numéro 1 à améliorer pour nous battre."

De nombreuses pièces testés en course

À Silverstone, les difficultés de Yamaha étaient si prononcées que Fabio Quartararo a décidé de transformer sa course en séance d'essais grandeur nature. Sa moto était équipée de nombreux nouveaux éléments, dont des évolutions aérodynamiques déjà évaluées le vendredi, qui devraient les seules conservées pour les prochaines courses.

"On a essayé le nouveau carénage, on a choisi un amortisseur différent, un bras oscillant que l'on avait déjà testé, des réglages différents à l'arrière... une moto que je n'avais jamais testée en fait. J'ai dit qu'il fallait essayer, surtout pour voir comment était le comportement avec le carénage. C'est bien de voir le comportement et je pense que c'était bien à voir sur cette piste parce qu'il y a beaucoup de changements de direction. On ne sait pas pour le wheelie parce qu'il n'y a pas assez d'accélérations, mais ce sera bien pour l'Autriche."

"On ne peut pas passer de notre moto de base à celle-là parce qu'il y avait énormément de changements et que je n'ai pas vraiment senti que c'était mieux", a néanmoins précisé Quartararo. "En course, j'ai pu doubler en prenant plus de risques en partant dernier. Je pense qu'on va garder le carénage, c'est très intéressant parce qu'on a vu que le comportement n'était pas mauvais et j'espère qu'il y aura plus d'appui et qu'on en profitera un peu à l'accélération. Je pense qu'on va repasser à la moto standard avec le nouveau carénage pour le Red Bull Ring."

L'aérodynamique de la Yamaha a évolué à Silverstone

Les évolutions aérodynamiques apparues sur la Yamaha en Grande-Bretagne rappellent la voie tracée par Ducati mais Quartararo préfère attendre pour se prononcer sur leur efficacité : "Sincèrement, je ne les ai testés vraiment [qu'en course] parce que c'était différent en EL1. Je pense qu'il faudra les évaluer sur plusieurs pistes pour en voir vraiment le bénéfice. Ce qui est sûr, ce que ce n'était pas pire. Pendant la pré-saison, on a testé trois carénages et les trois étaient clairement moins bons. Avec celui-là, c'est la même chose ou mieux."

Ce carénage offre une petite perspective de progrès chez Yamaha au terme d'un week-end calamiteux pour les marques japonaises. Pendant que les trois constructeurs européens plaçaient chacun un pilote sur le podium, Honda a été encore plus en difficulté que Yamaha et n'a inscrit aucun point dimanche. Quartararo perçoit des similarités dans le retard technique pris par les deux constructeurs.

"Avec les Honda, ce sont les seules motos où j'arrive à dire, plus ou moins, qu'on a pas les mêmes problèmes, mais qu'on est en difficulté de la même façon. J'ai roulé derrière Marc [Márquez] quelques tours et je vois très bien qu'il y a des endroits où il est beaucoup plus vite que les pilotes de devant, mais il est aussi freiné par plein de choses. C'est frustrant."

Une frustration exprimée par Quartararo en réclamant à Yamaha des changements nets pour le test de Misano le mois prochain, sans quoi il pourrait commencer à s'interroger sur son avenir avec la marque.

Lire aussi : La performance embarrassante des motos japonaises