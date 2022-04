Fabio Quartararo dans le coup malgré "une petite erreur"

Fabio Quartararo n'a pas eu de véritables difficultés à entrer dans le top 10 vendredi à Austin, signant le quatrième temps en EL1 et le troisième en EL2. Sa journée n'a pourtant pas été aussi limpide que ce que pourrait laisser penser la feuille des temps. Tout a commencé quand il est arrivé sur la piste sans son pass et, malgré son statut de Champion du monde, les portes lui sont restées fermées quelques instants.

"Ce matin, j'ai oublié mon pass et aux États-Unis, ils sont stricts !", a confié Quartararo au site officiel du MotoGP. "Pas de pass, pas d'entrée. J'ai attendu cinq minutes sous le soleil. J'ai attendu que des gens me laissent entrer mais j'étais bien, j'étais sous le soleil. C'est bien d'être entré et d'avoir fini dans le top 3. On doit encore améliorer mon rythme mais notre objectif était d'entrer dans le top 5 et on y est arrivés."

Une fois en piste, Quartararo s'est fourvoyé dans ses réglages dans l'après-midi, avant de repartir dans la bonne direction, sans pour autant faire le tour idéal. "La piste offre un assez bon rythme", a déclaré le Niçois devant les journalistes. "Dans le premier run en EL2, on a juste tenté quelque chose sur la moto qui ne fonctionnait clairement pas. On a roulé dans la fenêtre basse des 2'04 mais dès qu'on est repassés sur la moto normale, on était dans une fenêtre moyenne à haute des 2'03. C'était bien et je suis plutôt content. J'ai fait une petite erreur dans le time attack."

Deuxième du Grand Prix des Amériques l'an passé, Quartararo est à nouveau performant sur un tracé qui propose pourtant une très longue ligne droite, la faiblesse de Yamaha. Où fait-il la différence ? "Partout mais pas encore le virage 11 et le virage 12 ! [rires]", s'amuse le Français, qui compense le temps perdu au freinage mais se sent proche de "la limite" : "Ici, il y a de longs freinages donc c'est une chose dont il faut profiter, c'est un élément de la moto qui donne de bonnes sensations mais je n'ai pas une grosse marge sur les freins. Je pense que c'est là qu'on a fait le chrono."

Fabio Quartararo

"On perd du temps en ligne droite, mais on peut peut-être faire mieux dans le deuxième secteur et on a peut-être un peu de marge sur le rythme dans le dernier secteur", a-t-il précisé. "Mais je me sens assez bien et je pense qu'avec plus de tours sur le tendre, ça sera bien."

Un choix de pneus encore ouvert

Fabio Quartararo continuera à travailler sur son rythme de qualifications samedi mais souhaite aussi être en mesure d'affiner son choix de pneus pour la course. Après avoir surtout roulé avec le medium à l'arrière, El Diablo est impatient de voir ce que le tendre peut apporter : "On verra notre rythme de course en tendre demain, parce que j'ai vu que Rins était très rapide avec le tendre et je pense qu'on a une marge de progrès dans ce domaine."

"On n'a fait qu'un time attack avec le tendre aujourd'hui", a rappelé Quartararo. "Je pense que Rins est le seul qui a vraiment fait des tours [avec ce pneu], donc je pense qu'il faudra faire beaucoup de tours avec le tendre parce que les performances sont bien meilleures. On verra si on pourra garder le tendre parce qu'après 12 tours, le medium était constant."

Les EL4, disputés à un horaire similaire à celui de la course, l'aideront à trancher : "Pour moi, ce qui compte, c'est de voir si le tendre tient toute la course ou pas. On sait que le medium est bon. Le tendre est beaucoup plus performant mais on doit voir s'il a une grosse dégradation après 10 ou 12 tours."