Une "petite fracture" à l'entraînement pour Fabio Quartararo

Fabio Quartararo a révélé s'être blessé à l'entraînement dans une chute survenue dimanche à l'entraînement. Le Français profitait de la pause hivernale, un peu plus d'un mois après la conclusion du championnat qui a vu Pecco Bagnaia lui succéder au palmarès, avec une de ces sessions de motocross dont les pilotes raffolent pour s'entretenir. Seulement, c'est sur une chute que l'expérience s'est conclue cette fois.

Ce lundi, le pilote Yamaha s'est montré en photo avec une main gauche et un bras immobilisés jusqu'au coude. "Hier, j'ai été victime d'une chute pendant mon entraînement en motocross et je me suis fait une petite fracture à la main gauche", a-t-il indiqué, précisant qu'il n'aura "pas besoin d'opération".

L'heure est donc au repos pour le Champion du monde 2021, qui soignait déjà cette main gauche à la suite d'une chute survenue pendant les essais du Grand Prix de Malaisie, avant-dernière manche de la saison. Il avait terminé le championnat en pensant devoir être opéré dès le début de la pause, souffrant d'une petite fracture du majeur. Finalement, il n'en a rien été et toute intervention avait été écartée, laissant le temps faire son œuvre pour que tout rentre dans l'ordre une fois la compétition terminée. "Il a récupéré de manière satisfaisante de sa blessure et l'intervention était [voulue] plus pour des raisons esthétiques que thérapeutiques, donc, finalement, elle ne sera pas pratiquée", avait alors fait savoir Yamaha.

Le calendrier MotoGP laisse à présent près de deux mois à Fabio Quartararo pour totalement se remettre, avant que les titulaires non débutants puissent réaliser leurs premiers essais de l'année le 10 février à Sepang. D'ici là, il souhaitera bien entendu reprendre son entraînement, mais il faudra pour cela attendre d'en savoir plus sur ses délais de guérison.

Rappelons qu'Andrea Dovizioso s'est lui aussi blessé en motocross ce week-end. Par contre le pilote italien, qui a quitté le MotoGP à la fin de l'été pour se dédier plus intensément à cette discipline qu'il affectionne et pratique en compétition, s'est plus grièvement blessé puisqu'il souffre d'une fracture déplacée du poignet qui a nécessité qu'il soit opéré.